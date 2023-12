Khởi tố ông Đinh Trường Chinh liên quan khu đô thị An Phú - An Khánh

Ngày 27.12, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân) về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", liên quan đến sai phạm tại khu đô thị An Phú - An Khánh.

Bị can Đinh Trường Chinh CTV

Đồng thời, trưa 27.12, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh khám xét tại Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC); đến hơn 16 giờ cùng ngày, công tác khám xét vẫn còn tiếp diễn.

Công an đang khám xét tại trụ sở HDTC NGUYỄN ANH

HDTC tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016 với vốn điều lệ 2.241 tỉ đồng, là công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước).

Theo HDTC, cổ đông nhà nước đang sở hữu 30% vốn điều lệ của HDTC, ông Đinh Trường Chinh làm Tổng giám đốc HDTC, đồng thời ông Chinh là một trong những cổ đông cá nhân.

Theo điều tra ban đầu, ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố do có hành vi sai phạm liên quan đến khu đô thị An Phú - An Khánh.

Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) nhìn từ trên xuống NGỌC DƯƠNG

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, tháng 10.2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh liên quan sai phạm trong vụ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" từ vụ thâu tóm đất vàng số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.