Khởi tố ông Huỳnh Anh Minh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ

Ngày 4.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Anh Minh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai theo quy định tại khoản 3 điều 229 bộ luật Hình sự.

Ông Huỳnh Anh Minh vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cũng đã ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cũ) và ông Nguyễn Công Thuận (cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi trên.

Cả 3 bị khởi tố do liên quan đến vi phạm xảy ra năm 2020 tại dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ (xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai).

Dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Công an thành phố Đồng Nai cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân có liên quan khác và hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất khi chưa đủ điều kiện tại dự án của Công ty Mỹ Lệ TNHH để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị UBND thành phố Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các cá nhân đã thanh toán tiền cho Công ty Mỹ Lệ TNHH để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng các thửa đất khi đủ điều kiện.

Trước đó, vào ngày 29.10.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ để điều tra.

