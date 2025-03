Khởi tố 7 bị can tại thẩm mỹ viện làm khách hàng méo miệng, sái hàm

Ngày 8.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại thẩm mỹ viện Gangwhoo (địa chỉ tại số 11 đường Hoàng Văn Thụ, P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa).

Vụ án được chuyển tiếp từ Công an TP.Thanh Hóa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi Công an TP.Thanh Hóa giải thể.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa (trước khi thực hiện giải thể công an cấp huyện) đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là những người làm việc tại thẩm mỹ viện Gangwhoo Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11.2023 - tháng 6.2024, thẩm mỹ viện Gangwhoo đã nhận tiền của nhiều khách hàng để thực hiện các dịch vụ làm đẹp, nhưng sau đó không được như cam kết; nhiều khách hàng sau khi làm các dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ này thì xảy ra tác dụng phụ bị méo miệng, sái hàm; nhân viên của thẩm mỹ viện không có chuyên môn về ngành y, thẩm mỹ hoặc chuyên môn về chăm sóc sức khỏe…

Khi khách hàng đòi hỏi quyền lợi thì không được thẩm mỹ viện Gangwhoo giải quyết như cam kết. Do đó, nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Mới đây, cơ quan công an đã thông báo rộng rãi đến người dân ai là nạn nhân trong việc sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ viện Gangwhoo thì đến Công an tỉnh Thanh Hóa trình báo để được giải quyết.