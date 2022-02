Khởi tố thầy giáo dâm ô một học sinh lớp 4

Tối 25.2, Công an H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nghị (45 tuổi), giáo viên tiếng Anh tại Trường tiểu học An Vinh, H.Quỳnh Phụ, vì hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, Công an xã An Vinh nhận được tin trình báo của người nhà em N. (10 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học An Vinh) về việc học sinh này bị Nguyễn Bá Nghị sàm sỡ, sờ soạng chỗ nhạy cảm trước mặt nhiều học sinh.

Sau khi bị thầy giáo dâm ô, em N. tỏ ra hoảng loạn, bất ổn tâm lý nên gia đình đã hỏi chuyện. Sau khi nghe em N. kể lại việc bị dâm ô, gia đình em đã trình báo Công an xã An Vinh. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an H.Quỳnh Phụ điều tra, làm rõ theo quy định. Trường tiểu học An Vinh đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Nguyễn Bá Nghị để phục vụ điều tra.





Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Bá Nghị đã thừa nhận hành vi và cho biết đây là lần đầu thực hiện việc dâm ô học sinh.

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi, dâm ô là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục.