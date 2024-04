Khởi tố thương lái dìm gần 1,6 tấn bưởi của chủ vườn xuống bùn

Ngày 12.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bé Hai (41 tuổi); Nguyễn Thị Suối (52 tuổi, cùng ngụ ấp Vĩnh Khánh II, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn) và Trần Quốc Thế (34 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Đây là 3 người đã dìm gần 1,6 tấn bưởi của chủ vườn xuống bùn để khỏi phải trả tiền.

Số bưởi được lực lượng chức năng tìm thấy trong lớp bùn dưới đáy ao NAM LONG

Trước đó, ngày 5.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn tiếp nhận nội dung trình báo của ông H.V.L (52 tuổi, ngụ ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh) về việc vườn bưởi của ông tại ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, H.Trà Ôn có rất nhiều trái bị hái rồi dìm xuống dưới đáy ao, có dấu hiệu hủy hoại tài sản.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc xác minh. Theo đó, ngày 1.12.2023 ông L. có ký hợp đồng bán bưởi trái với Nguyễn Bé Hai và sẽ cắt bưởi trái từ ngày 1.12.2023 đến ngày 9.2.2024.

Sau khi ký hợp đồng, Bé Hai thuê nhiều nhân công đến cắt bưởi tại vườn của ông L. kể từ ngày 5.12.2023, khi nào cắt sẽ thông báo trước và cắt xong sẽ cho ông L. biết để vào vườn cân bưởi, tính tiền.

Lực lượng công an đã mời Bé Hai và những người có liên quan về làm rõ. Tại cơ quan công an, những người này nhiều lần quanh co che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, với các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng, những người nói trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tổng số bưởi Bé Hai chỉ đạo dìm có trọng lượng gần 1,6 tấn và trị giá hơn 31 triệu đồng NAM LONG

Nguyễn Bé Hai khai nhận, khi cắt bưởi, thấy có nhiều trái xấu, sợ bị lỗ vốn so với hợp đồng ký nên chỉ đạo một số nhân công, sau khi cắt xong thì nhấn chìm các trái xấu để khỏi phải trả tiền. Chỉ đạo của Bé Hai được một số nhân công đồng ý và thực hiện nhiều lần trong nhiều ngày.

Kết luận định giá tài sản, 1,6 tấn bưởi bị nhấn chìm xuống đáy ao có giá trị hơn 31 triệu đồng. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trên.

Vụ hủy hoại tài sản trên đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.