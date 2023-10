Khởi tố ‘tú bà’ 24 tuổi lôi kéo cả bạn cùng phòng đi bán dâm

Chiều 11.10, lãnh đạo Công an H.Ba Vì cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thu Hà (24 tuổi, trú H.Chương Mỹ, Hà Nội) và Phạm Trà My (22 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "môi giới mại dâm".

Trước đó, Công an H.Ba Vì phát hiện đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên mạng xã hội Zalo, đã vào cuộc xác minh, triệt xóa.

Ngày 3.10, Công an H.Ba Vì kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn xã Vật Lại (H.Ba Vì), phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại 4 phòng nghỉ. Qua đấu tranh, Công an H.Ba Vì xác định My và Hà là 2 người đã môi giới cho 4 cặp nam nữ này mua, bán dâm.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hà thừa nhận chuyên môi giới mại dâm. Ngày 3.10, một nhóm khách liên hệ Hà, nhờ điều 4 gái bán dâm đến khu vực gần Bệnh viện đa khoa H.Ba Vì để phục vụ. Hà thu 3,5 triệu đồng/người/lượt.

Ngoài ra, Công an H.Ba Vì xác định, nhận thấy nhu cầu và lợi nhuận cao, Hà còn đăng tìm gái bán dâm để phục vụ khách. Biết chị L. ở trọ cùng phòng mình đang cần tiền, Hà đã lôi kéo đi bán dâm, trả giá 2,5 triệu đồng/lượt.

Ngoài ra, Hà còn dùng Zalo của mình đăng bài lên các hội nhóm để tìm gái bán dâm. Thông qua đây, My nhắn tin với Hà và nhận lời bán dâm với giá 2,5 triệu đồng/lượt. Ngoài bán dâm, My còn dùng Zalo của mình đăng tìm người giúp Hà.

Ngày 3.10, khi My cùng 3 cô gái khác đang bán dâm cho khách thì bị công an kiểm tra, bắt quả tang.