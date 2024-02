Khởi tố vụ 191 học viên cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng bỏ trốn

Liên quan vụ 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy (P.5, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) bỏ trốn, chiều 29.2, đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng vừa ra quyết định khởi tố vụ án về các hành vi: cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ; hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường để truy tìm các học viên bỏ trốn TRẦN THANH PHONG

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ 191 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy bỏ trốn bắt nguồn từ việc một số học viên ở các phòng 01E, 03F, 04D nghi ngờ các học viên khác báo cáo với cán bộ quản lý về việc họ sử dụng ma túy bên trong phòng. Do đó, khoảng 10 giờ ngày 23.2 và 8 giờ ngày 24.2, nhiều học viên trên đã đánh, gây thương tích cho 4 học viên.

Trước việc mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả giữa các học viên, cơ sở cai nghiện đã báo cáo vụ việc đến Sở LĐ-TB-XH, Công an TP.Sóc Trăng để nhanh chóng phối hợp với đơn vị mời, làm việc với 45 học viên có liên quan. Quá trình làm việc, các học viên không hợp tác. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24.2, một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối lực lượng công an. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, 191 học viên bỏ trốn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn học viên bỏ trốn, có 4 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương. Trong đó có 3 cảnh sát cơ động bị đa chấn thương.

Nhiều học viên phá tường tại cơ sở cai nghiện ma túy để bỏ trốn TRẦN THANH PHONG

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo cơ sở cai nghiện khẩn trương phối hợp với các đơn vị, Công an TP.Sóc Trăng, công an các huyện, thị xã truy tìm các học viên bỏ trốn và đề nghị gia đình có con em bỏ trốn vận động, tự giác trở lại cơ sở cai nghiện ma túy. Đến chiều 29.2, các lực lượng chức năng đã truy tìm, vận động, đưa về cơ sở được 140 học viên.