Khởi tố vụ 4 cán bộ chi cục dự trữ Nhà nước huyện đánh bạc

Ngày 2.2, thông tin từ Công an H.Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hà Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can đều là cán bộ của Chi cục dự trữ Nhà nước H.Hà Trung (thuộc Cục dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa).



Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can là 4 cán bộ công tác tại Chi cục dự trữ Nhà nước H.Hà Trung để điều tra về hành vi đánh bạc ẢNH MINH HỌA

Danh tính các bị can bị khởi tố, và đều là cán bộ làm việc tại Chi cục dự trữ Nhà nước H.Hà Trung, gồm: Lê Bá Long (54 tuổi, ngụ P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa), Bùi Bách Linh (46 tuổi, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa), Lưu Quang Điệp (41 tuổi, ngụ TT.Nga Sơn, H.Nga Sơn, Thanh Hóa), và Vũ Văn Dũng (40 tuổi, ngụ xã Hoằng Cát, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, ngày 27.1 (tức mùng 6 tết), tại trụ sở Chi cục dự trữ Nhà nước H.Hà Trung (ở TT.Hà Trung, H.Hà Trung) lực lượng của Công an H.Hà Trung bắt quả tang 4 cán bộ trên đang ngồi đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn tiền. Trên chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ gần 14 triệu đồng tiền mặt.

Vụ án đánh bạc đang được Công an H.Hà Trung điều tra, làm rõ.