Khởi tố vụ án Công ty bóng đèn Điện Quang chôn, xả chất thải nguy hại

Liên quan đến vụ Công ty bóng đèn Điện Quang chôn và thải chất thải nguy hại trong khuôn viên công ty (KCN Biên Hòa 1), Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào chiều 20.4, trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Đồng Nai) đã bắt quả tang công nhân Công ty bóng đèn Điện Quang (tên đầy đủ là Xí nghiệp Đèn ống - Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, đường số 3, KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa) đang tiến hành tiêu hủy vỏ bóng đèn thải, đây là chất thải nguy hại.

Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện hai hầm bê tông được xây âm dưới đất chứa chất thải công nghiệp, nghi vấn đây là số chất thải phát sinh trong quá trình xay nghiền vỏ bóng đèn được đổ trái quy định.

Những ngày sau đó, lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp cùng Sở TN-MT tỉnh này tiến hành khai quật, thu gom. Tổng cộng lực lượng chức năng thu giữ hơn 81 tấn thủy tinh đã nghiền, 900 kg thủy tinh lẫn bùn thải, hơn 8 tấn bóng đèn hư hỏng cùng 32 tấn nước thải phát sinh từ hoạt động tiêu hủy...

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả thu thập được, Công an TP.Biên Hòa xác định hành vi chôn, xả chất thải nguy hại của Công ty bóng đèn Điện Quang có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.