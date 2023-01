Khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ tại 2 trung tâm đăng kiểm tỉnh Sơn La

Ngày 16.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 2601D và Trung tâm Đăng kiểm 2603D của tỉnh này.

Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, một số cán bộ của 2 trung tâm đăng kiểm nêu trên đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô, sau đó chuyển một phần tiền nhận hối lộ cho một số cá nhân tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.





Công an tỉnh Sơn La đang điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan tới sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, trước đó, tại Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 4 vụ án và 18 bị can để làm rõ tội "nhận hối lộ". 5 vụ còn lại, công an đã tạm giữ 57 nghi phạm và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Các bị can và nghi phạm là những giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm.

Công an TP.Hà Nội cho biết, sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xảy ra từ nhiều năm nay, mỗi trung tâm hưởng lợi bất chính số tiền hàng tỉ đồng. Sai phạm chủ yếu là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm như: hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn, trọng tải…