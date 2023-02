Khởi tố vụ án liên quan Việt Á tại Cần Thơ

K HỞI TỐ SAU HƠN 1 THÁNG PHỤC HỒI GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ

Ngày 18.2, Công an TP.Cần Thơ thông tin qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi mua bán kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) xảy ra trên địa bàn Cần Thơ trong năm 2020 - 2021.

Có 5 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á do CDC Cần Thơ chỉ định thầu có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của Việt Á

Theo Công an TP.Cần Thơ, ngày 10.6.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố vụ án từ Thanh tra TP.Cần Thơ liên quan đến việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Cần Thơ năm 2020 - 2021. Trong quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu. Tuy nhiên, đến hết thời hạn kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố mà chưa nhận được kết quả, nên tháng 10.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố. Sau đó, khi nhận được kết quả trưng cầu giám định, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cung cấp, ngày 11.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định phục hồi giải quyết kiến nghị khởi tố và tiến hành xác minh theo quy định.

Theo kết luận của Thanh tra TP.Cần Thơ, trong năm 2020 - 2021, Sở Y tế Cần Thơ và cơ quan, đơn vị liên quan đã mua sắm 576 gói thầu, tổng giá trị gần 280 tỉ đồng. Đoàn thanh tra kiểm tra 413 gói thầu với tổng giá trị gần 240 tỉ đồng. Qua thanh tra, phát hiện nhiều sai sót trong việc mua sắm tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Cần Thơ), Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ và nhiều đơn vị thuộc ngành y tế địa phương.

Thanh tra TP.Cần Thơ đã kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất do CDC Cần Thơ chỉ định thầu; 1 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á do Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ chỉ định thầu, có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra còn có 1 gói thầu mua sắm máy X-quang di động kỹ thuật số phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ do vi phạm nghiêm trọng các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, quá trình điều tra ban đầu đã xác định đa số chủ đầu tư mượn kit xét nghiệm của Công ty Việt Á để sử dụng trước, sau đó làm thủ tục chỉ định thầu không đúng quy định để thanh toán cho số hàng đã mượn, không đảm bảo công bằng minh bạch, vi phạm những điều cấm trong luật Đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

7 GÓI THẦU Ở 3 CƠ SỞ Y TẾ CÓ SAI PHẠM

Trước đó, thông báo kết luận của Thanh tra TP.Cần Thơ ngày 7.6.2022 đã chỉ rõ nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế Cần Thơ và đơn vị liên quan trong năm 2020 - 2021.

Đầu tiên là việc mua sắm tại Sở Y tế Cần Thơ. Đơn vị mượn hàng và ký hợp đồng nguyên tắc tạm ứng hàng theo doanh số với nhà thầu, sau đó chỉ định thầu là chưa phù hợp với các nguyên tắc về đấu thầu được quy định tại luật Đấu thầu. Một số gói thầu không thực hiện đủ các bước đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn; không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định...

Đáng chú ý, có 5 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á do CDC Cần Thơ chỉ định thầu có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của Việt Á và chỉ định Công ty TNHH khoa học Hợp Nhất là đơn vị cung cấp hàng hóa. Đồng thời, hợp thức hóa hồ sơ mua sắm để thực hiện thanh toán cho nhà thầu không đúng quy định pháp luật, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại ngân sách nhà nước. Trong quá trình đánh giá hồ sơ của Công ty TNHH khoa học Hợp Nhất, mặc dù hồ sơ không đáp ứng về tính năng kỹ thuật, nhưng Giám đốc CDC Cần Thơ vẫn phê duyệt trúng thầu là không đúng quy định. Ngoài ra, đến thời điểm thanh tra, CDC Cần Thơ còn mượn hàng chưa làm thủ tục thanh toán và thủ tục đấu thầu tổng giá trị thực hiện gần 7,4 tỉ đồng và gói thầu mua bộ trang thiết bị chẩn đoán/sinh phẩm và hóa chất với giá đề nghị phê duyệt gần 11 tỉ đồng.

Thanh tra TP.Cần Thơ cũng kết luận việc thực hiện các gói thầu mua sắm vật tư y tế, phương tiện phòng chống dịch Covid-19 và kit xét nghiệm tại các bệnh viện trên địa bàn Cần Thơ cũng có nhiều thiếu sót. Chẳng hạn như hàng hóa được chỉ định để mua sắm là sản phẩm của Công ty Việt Á, không so sánh đối chiếu với giá của các sản phẩm cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật của các hãng sản xuất khác, dẫn đến việc thẩm định giá không phản ánh chính xác giá thị trường của sản phẩm. Ở một số đơn vị có dấu hiệu chia tách nhỏ gói thầu để tiến hành mua sắm chỉ định thầu theo quy trình rút gọn…