Khởi tố vụ cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes tông chết người rồi bỏ chạy

Ngày 24.3, gia đình nạn nhân bị xe Mercedes tông chết trên đường Võ Nguyên Giáp, H.Diên Khánh (Khánh Hòa), cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa về việc khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn này.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng gửi quyết định cho gia đình về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông G.G (quốc tịch Canada, chồng của nạn nhân).



Việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông G.G trong thời gian từ ngày 17.3 đến 16.7.2023 để phục vụ xác minh, điều tra liên quan đến vụ tai nạn trên.

Khởi tố vụ cán bộ ngân hàng lái Mercedes tông chết người rồi bỏ chạy

Cùng ngày (24.3), Công an Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông làm một Việt kiều tử vong.

Ô tô Mercedes do cán bộ ngân hàng điều khiển va chạm khiến bà Đoàn Thị V.A tử vong CACC

Sau đó, gia đình nạn nhân đã có đơn đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện, gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với ông G.G để ông được sớm quay trở về Canada điều trị chấn thương sau vụ tai nạn giao thông. Ông G.G cũng cam kết sẽ hợp tác với cơ quan công an trong quá trình lấy lời khai.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 3.3, ô tô Mercedes màu đen do ông Ngô Duy Bình, trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn H.Diên Khánh, điều khiển lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ H.Diên Khánh về TP.Nha Trang); khi tới xã Diên An, H.Diên Khánh thì va chạm với gia đình ông G.G đang đi trên xe máy. Hậu quả làm bà Đoàn Thị V.A (vợ ông G.G) tử vong, ông và con gái may mắn sống sót.

Sau tai nạn, ông Bình không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục chạy đi. Phía chi nhánh ngân hàng cho biết ông Ngô Duy Bình đã được nghỉ phép vào ngày 3.3. Sau đó 3 ngày, ngân hàng đã ký quyết định cho ông Bình được tạm hoãn hợp đồng.