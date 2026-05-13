Khởi tranh VCS 2026 Mùa hè

Tuấn Anh
13/05/2026 18:19 GMT+7

Sau khi kết thúc giai đoạn Mùa xuân với chức vô địch của đội tuyển Saigon MVK Academy, VCS 2026 chính thức trở lại thi đấu giai đoạn Mùa hè (VCS 2026 Mùa hè) từ ngày 13.5 - 20.6.

Với chủ đề “Stormforce”, VCS 2026 Mùa hè hướng tới một mùa giải thể hiện tinh thần thi đấu bùng nổ, nhịp độ cao và cạnh tranh khốc liệt, nơi các đội tuyển bứt phá mạnh mẽ và tạo nên những trận đấu mãn nhãn dành cho người hâm mộ.

6 đội tuyển sẽ cùng cạnh tranh ngôi vị cao nhất, tương đương suất trực tiếp tham dự giai đoạn Chung kết VCS 2026 và một phần trong tổng giải thưởng 250 triệu đồng. Đây cũng là bệ phóng từng giúp nhiều tuyển thủ Esports tiềm năng có cơ hội thể hiện tài nghệ và được tranh tài ở các đấu trường cấp khu vực lẫn thế giới.

Tương tự giai đoạn Mùa xuân, VCS 2026 Mùa hè cũng sẽ áp dụng thể thức Fearless Draft để bắt nhịp xu hướng hệ thống thể thao điện tử thế giới, giúp các tuyển thủ có cơ hội làm quen và tranh tài theo chuẩn mực thi đấu đang áp dụng tại các giải Liên Minh Huyền Thoại khu vực, quốc tế. Ngoài ra, hệ thống điểm tích lũy cũng được triển khai để tạo thêm cơ hội và động lực cho các đội tuyển tranh suất tham dự giai đoạn Chung kết.

6 cái tên góp mặt ở VCS 2026 Mùa hè

Đặc biệt tại VCS 2026 Mùa hè, tính năng Coach Comms toàn thời gian sẽ chính thức lần đầu được áp dụng. Điều này cho phép một thành viên trong Ban huấn luyện được chỉ định có quyền giao tiếp cả đội tuyển suốt thời gian diễn ra trận đấu, hứa hẹn mang đến những phương án chiến thuật đột phá cũng như những tình huống bất ngờ xuyên suốt giải.

Thông qua sự đầu tư chỉn chu trong khâu tổ chức và vận hành sau hơn một thập kỷ, giải đấu VCS tiếp tục là một trong những hình mẫu dẫn đầu cho các hoạt động thi đấu thể thao điện tử tại Việt Nam, góp phần nâng tầm và phủ rộng hình ảnh của Esports nói chung và tựa game Liên Minh Huyền Thoại đối với người hâm mộ. 

