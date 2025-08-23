Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’

Đình Huy - Đậu Tiến Đạt
23/08/2025 12:31 GMT+7

Dưới nắng nóng, 114 chiến sĩ thuộc đoàn Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 vẫn hăng say tập luyện.

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 22.8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), đoàn Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 rất hăng say tập luyện

ẢNH: ĐẠT HUY

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 2.

114 quân nhân được lựa chọn vào đội hình Quân đội nhân dân Lào đều là các quân nhân tiêu biểu. Trong đó, một số từng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất của Việt Nam và lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Nga)

ẢNH: ĐẠT HUY

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 3.

Tại buổi tập luyện, các chiến sĩ thực hiện đi đều trên nền nhạc diễu binh, diễu hành

ẢNH: ĐẠT HUY

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 4.
Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 5.
Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 6.

Trong lượt đi đầu tiên, cả khối chia làm 4 nhóm. Nhóm đầu gồm chiến sĩ chỉ huy, tổ quân kỳ và 3 hàng; nhóm thứ 2 gồm 3 hàng; 2 nhóm còn lại mỗi nhóm 2 hàng. Các nhóm thực hiện đi đều theo khẩu lệnh của chỉ huy.

ẢNH: ĐẠT HUY

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 7.

Trong lượt đi thứ 2, tất cả các nhóm trở về vị trí đứng trong khối, cả khối thực hiện đi đều trên nền nhạc diễu binh

ẢNH: ĐẠT HUY

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 8.
Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 9.
Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 10.
Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 11.

Những gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng chẳng ai để ý đến cái nắng nóng mà vẫn hăng say luyện tập

ẢNH: ĐẠT HUY

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 12.

Thiếu tá Phouththavong Manotham, Khối trưởng Khối quân nhân Quân đội nhân dân Lào (người cầm kiếm), cho biết trước khi sang Việt Nam tham gia diễu binh, các chiến sĩ đã tập luyện ở Lào được 2 tháng. Đây là lần thứ 3 Quân đội nhân dân Lào cử đoàn tham gia diễu binh, 2 lần trước tại lễ Kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất của Việt Nam tại TP.HCM và lễ duyệt binh trên Quảng trường đỏ tại Nga. "Chúng tôi rất xúc động, vinh dự và tự hào khi thay mặt Quân đội nhân dân Lào sang Việt Nam tham dự lễ diễu binh. Trong buổi sơ duyệt qua quảng trường Ba Đình, chúng tôi rất xúc động, tinh thần phấn chấn khi cùng sánh vai với quân đội các nước Nga, Campuchia và Việt Nam. Cùng với đó là nhận được sự ủng hộ, chào đón nhiệt tình của người dân Việt Nam. Điều này đã tạo động lực tốt cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ", thiếu tá Phouththavong Manotham nói

ẢNH: ĐẠT HUY

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 13.

Theo thiếu tá Phouththavong Manotham, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam với Quân đội nhân dân Lào. "Tình cảm của người dân Việt Nam nói chung và lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói riêng dành cho đoàn Lào rất to lớn và vô giá. Điều đó thể hiện tình cảm đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam - Lào, của các thế hệ đi trước và chúng tôi là những người tiếp bước. Tối 21.8, chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm đó", thiếu tá Phouththavong Manotham nhấn mạnh

ẢNH: ĐẠT HUY

Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’- Ảnh 14.

Người dân hò reo khi thấy đoàn diễu binh qua. Trong ảnh là đoàn Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

ẢNH: KHẮC HIẾU

Tin liên quan

Hình ảnh Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

Hình ảnh Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

104 chiến sĩ thuộc đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 đang tích cực tập luyện.

Khám phá thêm chủ đề

Lào Quân đội Lào Bộ Quốc phòng diễu binh 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận