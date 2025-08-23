Khối trưởng quân đội Lào: 'Tình cảm người dân Việt Nam dành cho chúng tôi là vô giá’

Thiếu tá Phouththavong Manotham, Khối trưởng Khối quân nhân Quân đội nhân dân Lào (người cầm kiếm), cho biết trước khi sang Việt Nam tham gia diễu binh, các chiến sĩ đã tập luyện ở Lào được 2 tháng. Đây là lần thứ 3 Quân đội nhân dân Lào cử đoàn tham gia diễu binh, 2 lần trước tại lễ Kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất của Việt Nam tại TP.HCM và lễ duyệt binh trên Quảng trường đỏ tại Nga. "Chúng tôi rất xúc động, vinh dự và tự hào khi thay mặt Quân đội nhân dân Lào sang Việt Nam tham dự lễ diễu binh. Trong buổi sơ duyệt qua quảng trường Ba Đình, chúng tôi rất xúc động, tinh thần phấn chấn khi cùng sánh vai với quân đội các nước Nga, Campuchia và Việt Nam. Cùng với đó là nhận được sự ủng hộ, chào đón nhiệt tình của người dân Việt Nam. Điều này đã tạo động lực tốt cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ", thiếu tá Phouththavong Manotham nói