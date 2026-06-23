Khối u vú trở lại ở tuổi 69 và hành trình vượt ‘ải’ tại BVQT Phương Châu

Nỗi lo u vú ở tuổi xế chiều kèm nhiều bệnh nền

10 năm trước, cô từng đối mặt với một khối bướu sợi tuyến. Ngày đó, công nghệ VABB (hút bướu chân không) đã giúp giải quyết ổn khối u. Cô cứ ngỡ những tháng ngày lo âu đã lùi xa. Cho đến hôm nay, khối u lại xuất hiện.

Nhưng lần này, nỗi sợ trong cô đã lớn hơn gấp bội. Bởi mười năm qua đi, cơ thể cô đã "gánh" thêm hàng loạt căn bệnh tuổi già. Những cơn tăng huyết áp đột ngột, bệnh lý tuyến giáp, và những mũi tiêm insulin đều đặn mỗi ngày để ổn định lượng đường huyết.

"Mình già rồi, bệnh nền một rổ, liệu có chịu nổi một ca can thiệp nữa không. Lỡ u lần này không lành như trước", áp lực tâm lý này khiến cô mất ngủ và mệt mỏi.

Những ngày chờ đợi trước khi can thiệp là khoảng thời gian không dễ dàng với cô X. và gia đình. Hiểu được điều đó, đội ngũ bác sĩ Trung tâm Nhũ khoa Phương Châu luôn tư vấn đồng hành cùng bệnh nhân và cẩn trọng trong từng bước chuẩn bị. Từ xét nghiệm máu, đánh giá chức năng các cơ quan đến kiểm tra nguy cơ gây mê, mọi yếu tố đều được xem xét kỹ lưỡng trước khi tiến hành thủ thuật.

Cuộc "vượt ải" ngoạn mục trong 10 phút

Một quy trình nghiêm ngặt được kích hoạt tại Trung tâm Nhũ khoa Phương Châu. Giữa không gian yên tĩnh của phòng thủ thuật, màn hình siêu âm, hiển thị rõ hình ảnh khối u.

Các chỉ số huyết áp, đường huyết của cô X. hiển thị trên máy monitor đều ở vạch an toàn sau nhiều giờ kiểm soát gắt gao. Cái gật đầu từ ê-kíp phát ra hiệu lệnh: Bắt đầu.

Cây kim chân không VABB nhẹ nhàng lướt qua da. Dưới sự dẫn đường của sóng siêu âm, thiết bị tiếp cận khối u một cách chuẩn xác tuyệt đối, bắt đầu quá trình bóc tách và "nhặt" sạch từng mảnh mô bướu ra ngoài. Sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không VABB là một thủ thuật sử dụng kim sinh thiết có hỗ trợ dụng cụ hút chân không để lấy mẫu mô của tổn thương tuyến vú.

10 phút tích tắc trôi qua.

"Xong rồi đó cô ơi, yên tâm nha!" - Câu nói của bác sĩ khiến cô X. giật mình. Người phụ nữ 69 tuổi ngơ ngác nhìn quanh, không tin nổi mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế. Suốt quá trình, cô hoàn toàn tỉnh táo, không hề cảm nhận được cảm giác đau đớn hay áp lực như mình từng tưởng tượng.

Vì kỹ thuật này không dao kéo, không làm mất máu, điều tối kỵ với người bệnh tiểu đường nên ngay khi bước xuống giường, cô X. đã có thể tự đi lại, cười nhẹ nhõm và làm thủ tục ra về ngay trong ngày mà không cần nằm viện.

Trên ngực cô, dấu vết duy nhất để lại chỉ là một chấm tròn nhỏ khoảng 3mm như vết kim tiêm. Không một vết sẹo, hình dáng tuyến vú được bảo tồn nguyên vẹn như chưa từng có cuộc can thiệp nào.

Hình ảnh khách hàng tái khám sau khi thực hiện kỹ thuật hút u vú VABB 7 ngày

Với cô X., niềm vui càng tăng thêm khi kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là lành tính. Sau nhiều ngày thấp thỏm, cuối cùng bà cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm khi biết mình đã vượt qua một nỗi lo lớn của tuổi già.