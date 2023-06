Khốn khổ vì không được cấp sổ hồng

Gần 1.500 căn hộ bị "treo" sổ hồng

Bà Nguyễn Vinh Trang (chủ căn hộ số 23.06 thuộc dự án khu chung cư Lexington, TP.Thủ Đức) mua căn hộ trên vào tháng 3.2015 từ Công ty cổ phần bất động sản Nova Lexington (Công ty Nova Lexington). Đến tháng 4.2016, bà Trang được Công ty Nova Lexington bàn giao căn hộ. Dù đã hơn 7 năm nhưng căn hộ của bà Trang và gần 1.500 căn hộ khác tại chung cư này vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Người dân chung cư Lexington khởi kiện Văn phòng Đăng ký đất đai để yêu cầu cấp sổ hồng Đình Sơn

Điều đáng nói, theo bà Trang, ngày 31.12.2020 ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, đã có văn bản số 11902 đề nghị Công ty Nova Lexington cung cấp hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) để thực hiện việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ tại chung cư. Sở cũng đã chỉ đạo VPĐKĐĐ tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp sổ hồng cho người mua theo quy định. Thế nhưng thay vì thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở TN-MT thì VPĐKĐĐ lại viện đủ các lý do để không cấp sổ cho bà Trang và hơn ngàn căn hộ khác ở chung cư này. Quá bức xúc, bà Trang đã đại diện các cư dân kiện VPĐKĐĐ để yêu cầu làm sổ hồng.

Trả lời Thanh Niên, bà Đ.T.T.H, đại diện cho gần 1.500 hộ dân tại chung cư, cho rằng việc cấp sổ hồng cho căn hộ 23.06 nói riêng và các căn hộ tại chung cư Lexington nói chung là việc làm thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà, góp phần tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án bất động sản trên địa bàn TP.HCM. Bởi việc không được cấp sổ hồng đã khiến các căn hộ mất giá thê thảm, bán rẻ cũng không ai mua; muốn cầm cố ngân hàng cũng không được.

"Việc VPĐKĐĐ từ chối cấp sổ hồng cho dân là không có căn cứ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Không những thế, việc này còn làm thất thu ngân sách nhà nước. Bởi nếu cấp sổ hồng theo Văn bản số 11902, ngân sách nhà nước sẽ thu về số tiền khoảng 22 tỉ đồng", bà Đ.T.T.H bức xúc.

Bà Đặng Thụy Phương Thảo, đại diện Công ty Nova Lexington, cho rằng dự án xây dựng đúng theo quy hoạch 1/500 đã được UBND TP.HCM phê duyệt. Bộ Xây dựng đã nghiệm thu cho phép đưa vào sử dụng. UBND TP.Thủ Đức đã cấp sổ nhà. Công trình sử dụng đúng công năng và đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính nên đã đầy đủ điều kiện để cấp sổ hồng cho người mua nhà. Việc không cấp sổ hồng cho gần 1.500 căn hộ đã dẫn đến việc cư dân bức xúc, tụ tập tổ chức khiếu kiện, phản đối công ty gay gắt. Đồng thời làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty.

Chung cư Lexington không phải là trường hợp cá biệt. Hàng trăm hộ dân tại chung cư Sunwah Pearl (Q.Bình Thạnh) cũng đang "hăm he" đòi khởi kiện VPĐKĐĐ ra tòa vì không làm các thủ tục cấp sổ hồng cho họ. Theo một cư dân tại đây, dự án đã được chủ đầu tư bàn giao và đưa vào sử dụng mấy năm nay, UBND TP.HCM vào tháng 4.2022 đã phê duyệt giá đất đối với dự án để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Sau đó, Cục Thuế TP.HCM đã nhiều lần có văn bản gửi VPĐKĐĐ đề nghị chuyển thông tin địa chính của khu đất để Cục Thuế có cơ sở xác định, thông báo nghĩa vụ tài chính bổ sung theo giá được UBND TP.HCM phê duyệt. Tuy nhiên đến nay Cục Thuế vẫn chưa nhận được thông tin của VPĐKĐĐ. Chính điều này đã khiến việc cấp sổ hồng cho từng căn hộ tại chung cư này kéo dài lê thê.

"Chúng tôi không hiểu vì sao UBND TP đã có thông báo, chỉ đạo nhưng cấp dưới không thực hiện. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân và làm ngân sách thất thu. Bởi ngoài việc thu thuế, phí trước bạ còn thu được gần 500 tỉ đồng tiền sử dụng đất bổ sung từ chủ đầu tư", một cư dân tại đây bức xúc.

Khách hàng là người ngay tình, phải cấp sổ cho họ

Theo thống kê từ Sở TN-MT TP.HCM, hiện trên địa bàn TP còn khoảng 81.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng. Sở TN-MT cũng đã phân nhóm các dự án để tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà. Trong đó, 8.372 căn đã có thông báo thuế, chờ chủ sở hữu nộp thuế; 19.958 căn đang thực hiện thủ tục cấp sổ hồng nhưng phải tạm dừng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung; 10.277 căn thuộc 18 dự án phải tạm dừng thủ tục cấp sổ hồng do đang thanh tra, điều tra; 8.918 căn chưa cấp sổ hồng do vướng các quy định về loại hình bất động sản mới; 4.657 căn chưa cấp sổ hồng vì các vướng mắc như đang xác định lại diện tích đất sử dụng chung của chung cư, truy thu tiền, rà soát lại đối tượng mua nhà. Ngoài ra, có 28.907 căn chưa cấp sổ hồng do chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ. Dự kiến trong năm nay Sở TN-MT sẽ cấp sổ hồng cho khoảng 41.000 căn nhà.

Thực tế thời gian qua cho thấy khi thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp sổ hồng, nhiều người bị từ chối với nhiều lý do: cơ quan nhà nước "ngâm" hồ sơ, chưa đủ hồ sơ, chủ đầu tư sai phạm xây dựng… Tuy nhiên theo luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc điều hành Công ty Luật TMC LAWYERS, các cư dân ở chung cư Lexington hay Sunwah Pearl và nhiều chung cư khác đã thanh toán đến 95% số tiền mua căn hộ. Khách hàng cũng đã nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng đầy đủ, đúng theo biểu mẫu quy định. Do đó, việc VPĐKĐĐ không cấp sổ hồng cho cư dân là hành vi vi phạm quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc người dân không được cấp sổ hồng khi đã có chủ trương, chỉ đạo giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khiến họ phải gánh chịu hậu quả, là nạn nhân của lối tư duy sợ hãi không có căn cứ, muốn được an toàn của một bộ phận cán bộ hiện nay. Luật sư Hoàng Văn Hùng

"Cần tách bạch giữa sai phạm của chủ đầu tư và việc cấp sổ hồng cho người mua nhà. Nếu chủ đầu tư sai cần xử lý, nhưng không thể giam sổ hồng, bắt người dân làm con tin. Khách hàng là người ngay tình, cần phải cấp sổ hồng để họ ổn định cuộc sống, còn cầm cố ngân hàng để vay tiền làm ăn và đặc biệt là giá trị bất động sản không bị thiệt hại. Nếu TP không đẩy mạnh, đẩy nhanh việc cấp giấy, trong thời gian tới sẽ có thể còn rất nhiều vụ kiện tương tự", luật sư Cường nói.

Luật sư Hoàng Văn Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cũng cho rằng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các chung cư như Lexington là giải quyết được các vướng mắc nhưng phù hợp với chủ trương của nhà nước, không hợp pháp hóa việc sai trái, không vi phạm pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước...

"Mấu chốt của vấn đề ở đây là vướng mắc do quan điểm, thái độ dửng dưng, sợ sai, không dám làm chứ không phải vướng mắc do luật pháp hay cơ chế. Nếu quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thì chính quyền sẽ có phương án giải quyết vướng mắc, làm sao có lợi cho dân", LS Hùng nói.