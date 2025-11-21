'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4

Thời gian gần đây, QL6 đoạn qua nút giao thi công đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô (thuộc P.Yên Nghĩa, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông vì khi trời mưa, đường trở nên lầy lội. Bùn từ khu vực công trường tràn ra lòng đường.

Còn vào ngày nắng, cả đoạn đường như chìm trong sương mù, do lớp bùn khô bám trên mặt đường bị xe cộ chạy qua làm tung bụi mù mịt.

Dù nằm cách khu vực thi công khoảng 200 m nhưng công việc kinh doanh cửa hàng ăn uống gần cầu Tuân (P.Yên Nghĩa) của bà Trương Thị Chiến (71 tuổi, quê Nam Định) cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

"Từ ngày làm đường, trời mưa thì ổ gà, ổ vịt ở 2 bên nên người dân đi dồn vào giữa khiến đường tắc. Trời nắng thì lại bụi. Họ đang thi công, xe pháo đi quẩn bụi vào tận đây. Ngày nào cũng phải lau đồ đạc tới 6 - 7 lần", bà Chiến cho hay.

Trước thực trạng này, anh Hiếu (43 tuổi, người địa phương) mong muốn đơn vị thi công khi thi công dự án cần gọn gàng hơn, tránh để đất cát vương vãi.

"Xe tôi để trong cửa hàng thì chỉ 1 - 2 ngày là bụi phủ trắng phau. Còn tại trong phòng làm việc, dù lúc nào cũng đóng cửa kính kín mít nhưng vài ngày là bụi lại phủ đầy bàn ghế, đồ đạc", anh Hiếu nói.

Trong khi đó, liên quan đến xây dựng công trình trên địa bàn, theo Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Cạnh đó, TP.Hà Nội cũng yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp trong từng công đoạn, như: thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế; hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các tác nhân gây ô nhiễm không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh.

