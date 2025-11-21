Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
21/11/2025 08:00 GMT+7

Khi hạng mục cầu vượt của dự án Vành đai 4 giao với QL6 (Hà Nội) được thi công, cũng là lúc khu vực này bùn lầy khi mưa xuống, bụi như sương mù khi nắng lên, khiến người dân 'khốn khổ'.

Thời gian gần đây, QL6 đoạn qua nút giao thi công đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô (thuộc P.Yên Nghĩa, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông vì khi trời mưa, đường trở nên lầy lội. Bùn từ khu vực công trường tràn ra lòng đường.

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 1.

QL6 bị bó hẹp bởi bùn lầy, tạo thành nút thắt cổ chai, trở thành "điểm đen" ùn tắc giao thông

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Còn vào ngày nắng, cả đoạn đường như chìm trong sương mù, do lớp bùn khô bám trên mặt đường bị xe cộ chạy qua làm tung bụi mù mịt.

Dù nằm cách khu vực thi công khoảng 200 m nhưng công việc kinh doanh cửa hàng ăn uống gần cầu Tuân (P.Yên Nghĩa) của bà Trương Thị Chiến (71 tuổi, quê Nam Định) cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

"Từ ngày làm đường, trời mưa thì ổ gà, ổ vịt ở 2 bên nên người dân đi dồn vào giữa khiến đường tắc. Trời nắng thì lại bụi. Họ đang thi công, xe pháo đi quẩn bụi vào tận đây. Ngày nào cũng phải lau đồ đạc tới 6 - 7 lần", bà Chiến cho hay.

Trước thực trạng này, anh Hiếu (43 tuổi, người địa phương) mong muốn đơn vị thi công khi thi công dự án cần gọn gàng hơn, tránh để đất cát vương vãi.

"Xe tôi để trong cửa hàng thì chỉ 1 - 2 ngày là bụi phủ trắng phau. Còn tại trong phòng làm việc, dù lúc nào cũng đóng cửa kính kín mít nhưng vài ngày là bụi lại phủ đầy bàn ghế, đồ đạc", anh Hiếu nói.

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 2.

QL6 lầy lội mỗi khi mưa lớn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong khi đó, liên quan đến xây dựng công trình trên địa bàn, theo Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Cạnh đó, TP.Hà Nội cũng yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp trong từng công đoạn, như: thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế; hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các tác nhân gây ô nhiễm không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh.

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 3.
'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 4.

Bùn đất nhão nhoét vương vãi khắp QL6

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 5.

Bùn đất nhão như ruộng cày bên vệ đường khiến xe máy không dám đi vào

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 6.
'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 7.

Cả đoạn đường như chìm trong sương mù vì bụi

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 8.

Việc đi qua nút giao đang được thi công trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong giờ cao điểm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 9.

Xe tải cuốn đất đá, bùn khô dưới lòng đường thành bụi như sương mù

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 10.
'Khốn khổ' với bùn lầy, nắng bụi khi thi công Vành đai 4- Ảnh 11.

Công an P.Yên Nghĩa phải căng mình điều tiết giao thông  

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô được khởi công vào tháng 6.2023. Chiều dài toàn tuyến đường là 112,8 km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội 56,5 km, Hưng Yên 20,3 km, Bắc Ninh 21,2 km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 85.800 tỉ đồng.

Về tiến độ, các đơn vị liên quan dự kiến hoàn thành tuyến đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô vào năm 2026 và sẽ đưa vào khai thác vào năm 2027.


Tin liên quan

Ngán ngẩm cảnh 'nắng bụi, mưa lầy', người dân chặn 'xe bẩn'

Ngán ngẩm cảnh 'nắng bụi, mưa lầy', người dân chặn 'xe bẩn'

Nhiều năm qua, đoàn 'xe bẩn' của Công ty CP Đầu tư Hồng Hoàng Hồng đi qua đường liên thôn gây bụi mù mịt, khiến người dân phải sống trong cảnh nắng bụi mưa lầy.

Khám phá thêm chủ đề

Vành đai 4 Bùn lầy bụi nắng quốc lộ 6 hà nội dân thủ đô khốn khổ thi công bụi như sương mù
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận