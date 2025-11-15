Không cần chứng minh thu nhập khi kê khai người phụ thuộc là cha, mẹ

Ông Phan Đình Vũ (Sơn La) cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) đã hết tuổi lao động, đơn vị ông công tác yêu cầu người nộp thuế cung cấp hồ sơ gồm: mẫu đăng ký người phụ thuộc (mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN), CCCD của người phụ thuộc, giấy tờ chứng minh mối quan hệ, giấy tờ chứng minh người phụ thuộc không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng.

Cá nhân được tính là người phụ thuộc phải có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tuy nhiên, sau ngày 1.7, do UBND cấp xã không còn xác nhận thu nhập, việc hoàn thiện hồ sơ gặp vướng mắc.

Ông Vũ đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cơ sở pháp lý để xác định người phụ thuộc trong trường hợp không có xác nhận thu nhập; hướng xử lý hồ sơ hợp lệ để bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế và trách nhiệm của đơn vị chi trả khi bị kiểm tra, thanh tra.

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh Sơn La nêu rõ, căn cứ quy định hiện hành, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) đã hết tuổi lao động không có quy định phải có giấy tờ chứng minh người phụ thuộc không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng.

Việc xác định và kê khai người phụ thuộc được thực hiện theo nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm của người nộp thuế.

Tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm gì?

Cơ sở được Thuế tỉnh Sơn La viện dẫn là Thông tư số 111/2013/TT-BTC và luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Theo điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

Cá nhân được tính là người phụ thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau: đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp gồm: bản chụp CMDN; giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc xác định và kê khai người phụ thuộc được thực hiện theo nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm (ảnh minh họa) ẢNH: ĐAN THANH

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn…).

Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác thuộc diện được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chỉ cần tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của thủ trưởng đơn vị vào bên trái tờ khai.

Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với người nộp thuế. Các nội dung khác, người nộp thuế tự khai và chịu trách nhiệm.

Theo khoản 3 điều 33 luật Quản lý thuế: cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân và người phụ thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký thuế thay cho cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả đó.

Tại điểm d khoản 2 điều 98 luật Quản lý thuế quy định: tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về chi trả thu nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.