Không cần đi đâu xa, ngay trung tâm thành phố đã có đường đua Go-kart siêu xịn

The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tiên phong tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners cùng nhà phát triển Bất động sản quốc tế Masterise Homes. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TP. HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm hiện đại bậc nhất, nổi bật là Khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á và City Park, Tổ hợp Giải trí - Thể thao hàng đầu TP.HCM vừa được ra mắt.

Trung tâm mới The Global City đã chính thức hoạt động và là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như Lễ hội nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, Lễ hội âm nhạc GENfest quy mô hơn 35.000 người, Lễ hội đón năm mới Luxury countdown party 2024 vừa mới diễn ra đã chào đón hơn 50.000 người dân TP.HCM đến tham dự.