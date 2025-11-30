Không cần foundation! 3 kem chống nắng trang điểm giúp da sáng mịn như makeup chuyên nghiệp!

1. Kem chống nắng kiềm dầu có màu giúp che khuyết điểm Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+

Vị trí "hoa hậu" là một sản phẩm kem chống nắng nâng tone che khuyết điển đến từ Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Điểm nổi bật của kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+ chính là công nghệ "Second Skin" (Lớp Màng Thứ Hai). Công nghệ này tạo ra một lớp màng vô hình, mượt mà trên da, mang lại cảm giác dễ chịu. Lớp màng này không chỉ giúp kem thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông mà còn tối ưu hóa khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại... Đồng thời, tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn và che khuyết điểm (mụn, nám, thâm...) cho làn da mịn màng, trắng hồng đều màu.

Thành phần chính: Octocrylene, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (uvinul a plus).

Ưu điểm nổi bật:

• Bảo vệ da khỏi 4 loại tia gồm UVA, UVB, ánh sáng xanh (HEV), và tia hồng ngoại (IR) duy trì làn da căng trẻ, tươi sáng đều màu.

• Công nghệ Stem Cell - DNA Protection giúp bảo vệ và phục hồi DNA da khỏi tác động của tia UV cùng các yếu tố ô nhiễm môi trường.

• Khả năng kiềm dầu khá tốt cho làn da dầu mụn thông thoáng, ngừa mụn hiệu quả.

• Kết cấu kem mềm mịn như "nhung", không chứa dầu, thấm nhanh, không gây bết dính hay để lại vệt trắng.

• Lớp lót trang điểm giúp che phủ mọi khuyết điểm như nếp nhăn, mụn, nám, thâm và mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.

• Nâng tone theo kiểu hiệu chỉnh sao cho phù hợp với làn da châu Á nên không bị trắng lố hay tối màu quá gây mất thẩm mỹ.

• Phù hợp với mọi làn da, dù là dầu mụn, da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau peel, laser... đều có thể sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm quá "HOT" nên luôn trong tình trạng cháy hàng. Các nàng nên mua liền 2 tuýp khi đang còn hàng nhé.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html

2. Kem chống nắng trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control

On top 2 là kem chống nắng trang điểm đến từ thương hiệu Sakura xuất xứ Nhật Bản. Kem trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control hội tụ tinh hoa 4in1 gồm chống nắng, che khuyết điểm, dưỡng da và trang điểm nhẹ nhàng cho làn da trắng hồng rạng rỡ trong một bước.

Kết cấu kem lỏng mịn, gần như dạng mousse mà không dầu tạo lớp finish mịn lì đẹp tự nhiên không gây bóng nhờn. Khả năng che phủ khuyết điểm cực khéo léo, che mọi vết mụn, thâm mụn, nám sạm, đồi mồi. Phong cách trang điểm theo style trắng hồng tự nhiên nên những bạn nào nền da hơi ngăm đen đều cân được hết. Không hề tạo vệt trắng, không gợn phấn, không loang lổ và không bị xuống tone.

Thành phần chính: Màng lọc quang phổ rộng MeroxylTM SX/XL, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, chiết xuất tảo biển.

Ưu điểm nổi bật:

• Màng chống nắng phổ rộng, SPF50 bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB duy trì làn da khỏe đẹp, tươi tắn.

• Khả năng che phủ mọi khuyết điểm cho lớp finish kiểu mịn mịn đẹp, trắng hồng tự nhiên.

• Bổ sung độ ẩm ngăn ngừa da khô hay bong tróc cho lớp nền mềm mượt, không bị vón cục.

• Tính năng kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra khá tốt nên luôn tạo cảm giác khô thoáng, không gây bóng nhờn.

• Nói về độ bám thì trong môi trường máy lạnh lên tới 7-9 tiếng. Không xuống tone cả ngày dài làm việc luôn nha.

• Kết cấu kiểu mỏng nhẹ, màu lên tệp vào làn da mà không để lại dấu vết gì hết, cực tự nhiên. Điều này cũng phù hợp nền da dầu với thời tiết nóng ẩm như tại Việt Nam.

• Bảng thành phần không có chứa dầu, cũng không thấm nước nên độ bám cực cao. Cả ngày dài không trôi dù hoạt động ngoài trời hay dưới nước.

Nhược điểm: Giá hơi 'chát' nhưng khả năng che khuyết điểm nâng tone và trang điểm cực đỉnh nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

3. Kem chống nắng trang điểm La Roche-Posay Uvidea Anthelios Tone - Up Rosy

Top 3 kem chống nắng trang điểm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng nước Pháp. Với chỉ số chống nắng cao SPF50+ PA++++, kem chống nắng La Roche-Posay Uvidea Anthelios Tone - Up Rosy không chỉ giúp bảo vệ làn da an toàn trước mọi tác hại của tia UV, ánh sáng xanh. Mà còn che khuyết điểm và tạo nên lớp nền trang điểm tươi sáng, hồng hào rạng rỡ. Khả năng chống nước cũng khá tốt nên phù hợp với cả những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay đi bơi.

Thành phần chính: Màng lọc Mexoplex, nước khoáng La Roche-Posay, chiết xuất bơ hạt mỡ.

Ưu điểm nổi bật:

• Bổ sung độ ẩm và làm dịu da tốt nên ngăn ngừa được tình trạng da khô rát khi hoạt động ngoài trời.

• Khả năng che phủ khuyết điểm tốt, nâng tone tự nhiên tạo lớp nền trang điểm trắng hồng tự nhiên.

• Không thấm nước, lâu trôi và bền màu cả ngày dài không bị xuống tone.

• Kết cấu dạng kem lỏng mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít và cũng không có cảm giác nặng mặt khó chịu.

• Kháng nước tốt nên phù hợp với mọi đối tượng dù làm việc trong phòng máy lạnh hay hoạt động ngoài trời.

Nhược điểm: Chứa một chút cồn nên với làn da nhạy cảm hay da mụn nên cân nhắc trước khi sử dụng cho toàn bộ khuôn mặt.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 658.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-chong-nang-lam-sang-va-cai-thien-sac-to-da-la-roche-posay-uvidea-tone-up-rose.html