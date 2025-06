Không cần ra cửa hàng - Đăng ký thông tin thuê bao VinaPhone online cực dễ!

Không cần đến cửa hàng, không phải xếp hàng chờ đợi, giờ đây, bạn đã có thể đăng ký SIM VinaPhone chính chủ ngay tại nhà chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng My VNPT. Công nghệ eKYC giúp quá trình xác thực danh tính trở nên nhanh chóng, an toàn, bảo mật tuyệt đối. Cùng tìm hiểu cách đăng ký thông tin thuê bao VinaPhone trên ứng dụng My VNPT ngay trong bài viết dưới đây!

Công nghệ eKYC - Giải pháp hiện đại trong đăng ký thông tin thuê bao Trước đây, để đăng ký SIM chính chủ, khách hàng phải đến các cửa hàng giao dịch của nhà mạng, xuất trình giấy tờ tùy thân và hoàn tất thủ tục nhận SIM. Tuy nhiên, với sự phát triển của giải pháp định danh xác thực điện tử eKYC (Electronic Know Your Customer), nhà mạng VinaPhone đã tích hợp giải pháp này trên ứng dụng My VNPT, giúp người dùng đăng ký thông tin thuê bao sim VinaPhone ngay trên điện thoại di động. Công nghệ eKYC đã được VinaPhone ứng dụng từ lâu trong định danh khách hàng tại các điểm giao dịch, nay đã được tích hợp trên ứng dụng My VNPT Với hình thức đăng ký SIM trực tuyến được kết nối và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, có eKYC và các hình thức xác thực người dùng, khách hàng giờ đây có thể dễ dàng, thuận tiện hơn khi mua SIM Online, đồng thời vẫn được đảm bảo thông tin và quyền lợi SIM chính chủ. eKYC sử dụng các công nghệ nhận diện tiên tiến như: Nhận diện khuôn mặt : So sánh ảnh chụp với giấy tờ tùy thân để xác thực danh tính.

Đọc và trích xuất thông tin : Tự động nhận diện nội dung từ CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ : Đảm bảo không có dấu hiệu giả mạo. Nhờ eKYC, quá trình đăng ký thuê bao trở nên nhanh chóng, thuận tiện mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cho khách hàng. Không cần ra điểm giao dịch của VinaPhone, khách hàng có thể đăng ký thông tin SIM chính chủ ngay tại nhà Việc đăng ký thông tin thuê bao trên ứng dụng My VNPT mang lại nhiều lợi ích vượt trội như: Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian : Chỉ mất vài phút thao tác trên điện thoại, không cần xếp hàng chờ đợi.

Tiện lợi tối đa : Thực hiện ở bất kỳ đâu, chỉ cần có kết nối internet.

An toàn, bảo mật : Dữ liệu cá nhân được mã hóa, bảo vệ chặt chẽ.

Chính xác : Giảm thiểu sai sót do nhập liệu thủ công. Không chỉ có vậy, khách hàng còn dễ dàng quản lý tài khoản di động, internet của mình thông qua ứng dụng My VNPT, bao gồm kiểm tra cước phí, nạp tiền, đăng ký/gia hạn gói cước di động và nhận thông tin khuyến mãi. Hướng dẫn đăng ký thông tin thuê bao trên My VNPT Cách đăng ký sim chính chủ VinaPhone trên ứng dụng My VNPT rất đơn giản: Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng My VNPT : Có thể tải từ App Store (iOS) hoặc Google Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập hoặc tạo tài khoản : Nếu chưa có tài khoản, khách hàng cần đăng ký mới.

Bước 3: Khởi tạo SIM : Khách hàng truy cập tính năng "Đăng ký dịch vụ VNPT" và chọn SIM VinaPhone, sau đó thực hiện các bước theo hướng dẫn.

Bước 4: Thực hiện đăng ký thông tin thuê bao : Khách hàng truy cập tính năng "Đăng ký thông tin thuê bao", chụp ảnh giấy tờ tùy thân, xác thực khuôn mặt và điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn.

Bước 5: Xác nhận và kích hoạt : Kiểm tra lại thông tin, xác nhận đăng ký và gọi 900 để kích hoạt thuê bao. My VNPT là ứng dụng quản lý các dịch vụ của VNPT VinaPhone, bao gồm di động, băng rộng cố định,… Tổng kết Với tính năng đăng ký thuê bao online trên My VNPT, khách hàng không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính bảo mật và chính xác cao. Đây là giải pháp hiện đại, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ viễn thông một cách thuận tiện nhất. Mọi thắc mắc, khách hàng có thể liên hệ tổng đài miễn phí của VinaPhone 18001091 để được hỗ trợ nhanh chóng.