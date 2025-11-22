Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Không chất bảo quản: Number 1 chinh phục thế hệ sống xanh, sạch

Nguồn: THP
Nguồn: THP
22/11/2025 15:10 GMT+7

8 giờ sáng, Quang Minh (27 tuổi, làm kế toán, TP.HCM) mở laptop, deadline cuối năm đang chờ. Trên tay anh là chai Number 1, đây không chỉ là nước tăng lực, mà còn là tuyên ngôn sống xanh: sạch, không chất bảo quản, thân thiện môi trường.

"Mình chọn Number 1 không chỉ để tỉnh táo", Minh chia sẻ "mà còn vì nó sạch. Sạch theo đúng nghĩa mình đòi hỏi với mọi thứ mình tiêu thụ".

https://www.youtube.com/watch?v=U4CooGCou2E

Với Gen Z, lựa chọn đồ uống cũng là cách thể hiện cá tính. Từ smartphone, túi canvas, đến chai Number 1 - mọi thứ đều nói lên thông điệp sống bền vững. Theo khảo sát từ NielsenIQ, 86% người Việt sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản phẩm thân thiện môi trường, và 70% nói không với đồ uống chứa chất bảo quản.

Không chất bảo quản: Number 1 chinh phục thế hệ sống xanh, sạch - Ảnh 1.

Nhiều người trẻ chọn khởi đầu buổi sáng với chai Number 1. Với họ, đó không chỉ là cách tiếp năng lượng, giúp tỉnh táo mà còn là tuyên ngôn sống xanh: sạch, không chất bảo quản, thân thiện môi trường

Chỉ vài ngụm Number 1, Minh cảm nhận ngay sự khác biệt: hương vị mạnh mẽ, mát lạnh, sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, năng lượng tỉnh táo tiếp sức hoàn thành công việc dang dở và tự tin vì chọn sản phẩm sạch, bền vững.

Aseptic: Cú chốt trăm triệu đô cho sản phẩm không chất bảo quản

Với Number 1, Aseptic không chỉ là công nghệ, mà là cam kết mang đến giá trị tốt nhất cho người Việt. Gần hai mươi năm trước, khi nhiều người hoài nghi về khoản đầu tư hàng trăm triệu USD cho công nghệ này, lãnh đạo công ty khẳng định: 'Chúng tôi không ngại rủi ro, vì sự an tâm, lợi ích trọn vẹn cho người tiêu dùng mới là điều quan trọng nhất. So với lợi ích lâu dài, cái giá trăm triệu đô vẫn là quá rẻ.

Không chất bảo quản: Number 1 chinh phục thế hệ sống xanh, sạch - Ảnh 2.

Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic – “cú chốt trăm triệu đô” giúp Number 1 tạo nên một trong những sản phẩm không chất bảo quản đầu tiên tại Việt Nam. Phía sau dây chuyền hiện đại ấy là cam kết vì lợi ích trọn vẹn người tiêu dùng và chất lượng chuẩn quốc tế

Number 1 đã chọn "con đường khó": chấp nhận rủi ro, đầu tư khổng lồ vào công nghệ được coi là phát minh của thế kỷ 21 để giữ trọn hương vị và dưỡng chất tự nhiên, vô trùng tuyệt đối, mà không chất bảo quản để mang tới cho người tiêu dùng sản phẩm ngon hơn, sạch hơn, an toàn hơn.

Ông Vincent Mauer, Tổng giám đốc GEA Việt Nam và Philippines, chia sẻ: "Aseptic là công nghệ giúp bảo toàn chất lượng trong từng giọt nước. Nó không chỉ làm đồ uống ngon hơn, mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm, ổn định chất lượng, và quan trọng nhất, không cần đến chất bảo quản".

Không chất bảo quản: Number 1 chinh phục thế hệ sống xanh, sạch - Ảnh 3.

Với công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, ngay từ 2 thập kỷ trước, Number 1 là sản phẩm nước tăng lực không sử dụng chất bảo quản tiên phong tại thị trường Việt Nam

Với công nghệ Aseptic được đầu tư gần 2 thập kỷ trước, Number 1 đã đặt nền tảng đạt cho chứng nhận Halal (2016), chuẩn FDA Hoa Kỳ (2017), và xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia. Đằng sau thành tựu ấy là triết lý: "Chất lượng không chỉ để cạnh tranh, mà để phụng sự lợi ích người tiêu dùng."

Bền đam mê, vì một tương lai xanh

Không dừng lại ở sản phẩm sạch, Number 1 còn nỗ lực giảm phát thải carbon ngay trên dây chuyền, góp phần hướng tới mục tiêu Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

Theo ông Vincent Mauer, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic được GEA đến nay đã xây dựng được thế hệ thứ 7, tuân thủ ISO 14021, tập trung vào tiết kiệm không gian, nước và năng lượng.

Mỗi một dây chuyền công nghệ Aseptic thế hệ thứ 7 giúp giảm tiêu thụ nước đến 91%. Nhờ thế, các khách hàng của GEA như Number 1 tiết kiệm đến 97.500 mnước mỗi năm, tương ứng với lượng nước sử dụng cho 2.100 người trong một năm.

Không chất bảo quản: Number 1 chinh phục thế hệ sống xanh, sạch - Ảnh 4.

Công nghệ Aseptic giúp Number 1 thực hiện sản xuất xanh triệt để từ cách đây gần 2 thập kỷ. Mỗi chai Number 1 không chỉ tiếp năng lượng, bền đam mê, mà còn góp phần vào hành trình Net Zero 2050 của Việt Nam

"GEA tập trung giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng nhựa PET, đây là nơi chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất", ông Vincent Mauer khẳng định. Ông cho biết công nghệ vô trùng cho phép giảm phát thải khí nhà kính bằng cách giảm sử dụng nhựa và tiết kiệm nước.

Ông dẫn chứng tại chính thị trường Việt Nam, với ứng dụng công nghệ Aseptic thế hệ thứ 7, các chai Number 1 đã giảm được trọng lượng tới 50%, từ 27 gram xuống còn 13,5 gram, tương đương với lượng phát thải khí nhà kính CO2 giảm 20% trên mỗi chai sản phẩm. "Điều này cho phép Number 1 đạt được mục tiêu phát triển bền vững của họ", ông Vincent Mauer nói.

Mỗi lần bạn chọn Number 1, đó không chỉ là một chai nước tăng lực để tiếp năng lượng, bền đam mê mà là một hành động thiết thực góp phần vào hành trình Net Zero 2050 của Việt Nam".

Number 1: Nơi đam mê gặp trách nhiệm

Theo khảo sát của PwC Vietnam về thị trường người tiêu dùng, 96% người tiêu dùng Việt Nam cho biết sẵn sàng trả nhiều hơn cho sản phẩm của những công ty có danh tiếng về thực hành đạo đức và bền vững.

Không chất bảo quản: Number 1 chinh phục thế hệ sống xanh, sạch - Ảnh 5.

Không chỉ tiếp năng lượng, Number 1 - nước tăng lực tiên phong không sử dụng chất bảo quản còn lan tỏa tinh thần bền đam mê đến hàng triệu người trẻ Việt, dám tiến lên, dám chinh phục để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Đây là lý do Number 1 được hàng triệu người trẻ Việt yêu thích và tin dùng từ hơn hai thập kỷ trước. Number 1 không chỉ là chai nước tăng lực, mà còn là người bạn đồng hành không chất bảo quản để bền đam mê, tiếp sức để bạn dám ước mơ, dám tiến lên, dám chinh phục.

Từ nhân viên văn phòng, tài xế xe công nghệ, kỹ sư, đến các bạn trẻ khởi nghiệp hay nghệ sĩ đường phố, Number 1 luôn sẵn sàng tiếp năng lượng để mỗi người bùng nổ theo cách riêng.

Giữa ánh sáng vàng ấm áp ngày cuối năm, bạn nhấp ngụm Number 1. Hương vị mạnh mẽ lan tỏa, tinh thần tỉnh táo tức thì để sẵn sàng cháy hết mình cả ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Number 1 nước tăng lực Tập đoàn GEA Xu hướng đồ uống sạch Đồ uống không chất bảo quản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận