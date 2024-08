Khống chế 6 nam nữ, thu giữ 1,2 kg ma túy dạng 'nước vui' trong căn hộ

Ngày 23.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 6 nghi phạm cùng 1,2 kg "nước vui" để tiếp tục mở rộng điều tra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh.



6 nghi phạm gồm: Trần Phương Nhật Anh (21 tuổi), Nguyễn Chơn Nô, Võ Văn Tú (cùng 24 tuổi, cùng ngụ H.Triệu Phong), Nguyễn Ngọc Trí (27 tuổi), Lê Thanh Quang (25 tuổi, cùng ngụ H.Hải Lăng), Trương Thị Trà My (21 tuổi, ngụ TX.Quảng Trị, cùng tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, Công an P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê) phát hiện một "hang ổ" tập trung nhiều người có biểu hiện nghi vấn hoạt động về ma túy tại khu căn hộ cho thuê trên đường Hùng Vương.

Số tang vật "nước vui" thu giữ tại hiện trường NGUYỄN TÚ

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng công an Q.Thanh Khê, chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an P.Vĩnh Trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để giám sát.

Hành vi của các đối tượng cũng bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy theo dõi.

Tối 22.8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Thanh Khê phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng và Công an P.Vĩnh Trung đột kích căn hộ, khống chế 6 nghi phạm.

6 nghi phạm bị tạm giữ NGUYỄN TÚ

Khám xét nơi ở, cơ quan công an thu giữ 1,2 kg ma túy dạng "nước vui", đây là các gói dung dịch chứa chất MDMA, ketamine, methamphetamin, amphetamin...



Theo khai nhận ban đầu của các nghi phạm, số ma túy "nước vui" này được mua qua mạng xã hội từ Quảng Trị, đưa vào TP.Đà Nẵng để tiêu thụ.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ.