Không chỉ đường mổ đẹp: Chuyên gia còn quan tâm cách cơ thể tạo sẹo

Sau một ca phẫu thuật, điều khiến nhiều người yên tâm thường là câu nói: "Đường mổ đẹp lắm". Nhưng thực tế, đường mổ đẹp chưa chắc đồng nghĩa với việc vết sẹo sau này sẽ đẹp. Có người chỉ vài tháng là gần như không còn dấu vết. Trong khi đó, cũng có người dù chăm sóc rất kỹ vẫn gặp tình trạng sẹo đỏ, dày, ngứa hoặc lồi lên rõ rệt.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia y tế hiện nay không chỉ quan tâm đến kỹ thuật khâu đóng mà còn chú ý đến cách cơ thể hồi phục sau tổn thương. Bởi cùng một vết mổ, mỗi cơ thể lại có cách "tạo sẹo" rất khác nhau.

Theo các chuyên gia da liễu, sự khác biệt này chủ yếu liên quan đến cơ địa. Khi da bị tổn thương, cơ thể sẽ tự kích hoạt quá trình làm lành bằng cách sản sinh collagen để tái tạo mô mới. Tuy nhiên, ở một số người, collagen được tạo ra quá nhiều hoặc kéo dài lâu hơn cần thiết. Thay vì phẳng dần theo thời gian, vùng da hồi phục lại trở nên gồ lên, cứng hơn hoặc đỏ kéo dài. Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến sẹo lồi và sẹo phì đại.

Một số vị trí như ngực, vai, vùng bụng sau sinh mổ hoặc những khu vực vận động thường xuyên thường dễ hình thành sẹo rõ hơn do da liên tục chịu lực căng. Những người từng có tiền sử sẹo lồi hoặc cơ địa nhạy cảm cũng có nguy cơ cao hơn bình thường.

Trước đây, nhiều người chỉ bắt đầu tìm cách trị sẹo khi vết sẹo đã hình thành rõ. Nhưng hiện nay, quan điểm chăm sóc hậu phẫu đã thay đổi khá nhiều. Thay vì "đợi có sẹo rồi mới xử lý", nhiều chuyên gia lựa chọn kiểm soát quá trình lành thương từ sớm để hạn chế nguy cơ tăng sinh mô sẹo ngay từ đầu.

Trong số các phương pháp hỗ trợ chăm sóc sẹo sau mổ, silicone y tế là giải pháp được nhắc đến khá phổ biến nhờ tính tiện lợi và có nhiều dữ liệu lâm sàng hỗ trợ. Theo International Advisory Panel on Scar Management, silicone y tế là một trong những phương pháp được khuyến nghị trong hỗ trợ kiểm soát sẹo lồi và sẹo phì đại.

Tại Việt Nam, nhiều chuyên gia cũng đưa silicone y tế vào phác đồ quản lý sẹo sau phẫu thuật, đặc biệt với những người có nguy cơ hình thành sẹo tăng sinh cao.

Cơ chế của silicone tương đối đơn giản. Khi được thoa lên da, silicone tạo thành một lớp màng mỏng giúp duy trì độ ẩm ổn định trên bề mặt sẹo. Môi trường này hỗ trợ quá trình tái tạo da diễn ra cân bằng hơn, từ đó giúp giảm cảm giác căng kéo, đỏ hoặc gồ cứng trên mô sẹo.

Rejuvasil là gel làm mờ sẹo sau phẫu thuật được bào chế từ silicone y tế cao cấp, thường được sử dụng trong hỗ trợ chăm sóc sẹo lồi và sẹo phì đại sau phẫu thuật hoặc thẩm mỹ. Sản phẩm có kết cấu gel trong suốt, khô nhanh và không gây cảm giác nhờn dính nên thuận tiện sử dụng hằng ngày, kể cả ở những vùng da thường xuyên vận động.

Theo khuyến nghị từ chuyên gia, việc chăm sóc sẹo nên bắt đầu ngay khi vết thương đã đóng miệng hoàn toàn, thường khoảng 2–3 tuần tùy tốc độ hồi phục của từng người. Đặc biệt, 2 - 3 tháng đầu sau phẫu thuật được xem là giai đoạn quan trọng vì mô sẹo vẫn tiếp tục tái cấu trúc mạnh dưới da. Việc duy trì chăm sóc đều đặn trong thời gian này có thể góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục diễn ra ổn định và thẩm mỹ hơn.

Trong một số trường hợp sẹo tăng sinh mạnh hoặc kéo dài, chuyên gia có thể kết hợp thêm các phương pháp khác như laser hoặc tiêm corticosteroid. Tuy nhiên, không phải ai sau phẫu thuật cũng cần can thiệp chuyên sâu. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp vẫn nên dựa trên tình trạng thực tế và đánh giá chuyên môn.

Suy cho cùng, một vết sẹo đẹp không chỉ phụ thuộc vào đường mổ mà còn nằm ở cách làn da được chăm sóc trong suốt hành trình hồi phục. Việc theo dõi sớm, chăm sóc đúng cách và hiểu rõ cơ địa của mình có thể giúp quá trình lành thương trở nên nhẹ nhàng hơn, không chỉ về mặt thẩm mỹ mà cả cảm giác tự tin sau phẫu thuật.