Không chỉ hành khách, hàng hóa quốc tế cũng sẽ chuyển hết về Long Thành

Giảm áp lực lưu lượng giao thông trong nội đô TP.HCM

Theo ACV, bên cạnh hoạt động vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa hàng không đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi logistics toàn cầu, có giá trị cao về mặt kinh tế, thời gian và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Long Thành đang được định hướng trở thành một trung tâm hàng hóa quốc tế

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, việc quy hoạch hệ thống logistics hàng không hiện đại, quy mô lớn, có khả năng xử lý khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng là hết sức cần thiết.

Cảng HKQT Long Thành (LTIA) được quy hoạch đồng bộ với hệ thống khu logistics, bao gồm hệ thống các nhà ga hàng hóa và các kho giao nhận hàng hóa tại khu vực phía tây nam của cảng, với tổng diện tích 257 ha, có khả năng phục vụ các hãng hàng không hàng hóa quốc tế chuyên dụng (cargo airlines), các doanh nghiệp logistics, cũng như tích hợp vận chuyển đa phương thức với đường bộ cao tốc, đường sắt và cảng biển Phước An, Cái Mép - Thị Vải.

Do đó, ACV nhìn nhận chuyển toàn bộ hoạt động khai thác hàng hóa quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) về LTIA là phù hợp với định hướng phát triển dài hạn, mang lại nhiều lợi ích.

Cụ thể, với đặc thù cần nhiều diện tích kho bãi, sân đỗ và hoạt động giao nhận 24/24, vận tải hàng hóa quốc tế không còn phù hợp với điều kiện giới hạn về hạ tầng và giao thông kết nối của TSN, vốn phải ưu tiên cho hoạt động phục vụ hành khách quốc nội và quốc tế. Việc chuyển toàn bộ hàng hóa quốc tế về Long Thành sẽ giảm đáng kể áp lực lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa trong khu vực nội đô TP.HCM.

Hình thành trung tâm hàng hóa quốc tế tại Long Thành

Bên cạnh đó, LTIA được thiết kế với năng lực tiếp nhận các tàu bay thân rộng, trọng tải lớn code E và code F như B747F, B777F…, đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không hàng hóa chuyên dụng. Việc khai thác đồng bộ hàng hóa quốc tế tại LTIA sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam trở thành trung tâm logistics hàng không của cả miền Nam và khu vực, phục vụ cả hàng hóa xuất nhập khẩu, trung chuyển, hàng tươi sống...

Đồng thời, với vị trí kết nối trực tiếp đến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tương lai là đường sắt cao tốc và trục logistics kết nối với cảng Phước An, cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, LTIA có khả năng hình thành kết nối vận tải đa phương thức (air-sea-rail), rút ngắn thời gian và chi phí logistics, đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu đi thị trường châu Âu, châu Mỹ, Đông Bắc Á.

Theo nhận định của ACV, việc hình thành một trung tâm hàng hóa quốc tế tại Long Thành sẽ thu hút các tập đoàn logistics lớn trên thế giới, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái dịch vụ như kho ngoại quan, kiểm định, đóng gói, sửa chữa, vận tải lạnh, thương mại điện tử xuyên biên giới… qua đó tạo thêm nguồn thu lớn cho ngân sách và nhiều việc làm cho khu vực.

"Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng đang tái định hình sau đại dịch với rủi ro địa chính trị tăng cao cùng các xung đột quốc tế, việc xây dựng một trung tâm hàng hóa mới tại Long Thành là cơ hội để Việt Nam đón đầu xu thế "Trung Quốc + 1", tận dụng vị trí chiến lược tại trung tâm Đông Nam Á để trở thành điểm trung chuyển logistics mới. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng mới tại LTIA cho phép áp dụng các giải pháp logistics xanh, logistics số, giảm khí thải và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, hướng đến mô hình xanh - thông minh" - lãnh đạo ACV nhấn mạnh.

Như vậy, nếu phương án được thông qua, toàn bộ hoạt động khai thác các đường bay quốc tế bao gồm cả vận tải hàng hóa và hành khách tại Cảng Tân Sơn Nhất sẽ chuyển về sân bay Long Thành. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức trở thành cảng hàng không quốc nội toàn diện.



