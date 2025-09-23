Không chỉ học online - upGrad mang đến cơ hội thực hành, kết nối và ứng dụng

Chuỗi sự kiện EduGrowth - From Knowledge to Career Success: Hành trình từ tri thức đến thực tiễn

Ngày 13.9 vừa qua, cộng đồng học viên upGrad tại Việt Nam đã tham dự sự kiện thuộc chuỗi EduGrowth - From Knowledge to Career Success, diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Thiết kế chương trình giáo dục trong thời đại công nghệ số". Phiên thảo luận chuyên sâu được thiết kế nhằm giúp học viên củng cố kiến thức và định hình rõ ràng hơn con đường phát triển nghề nghiệp.

Hình ảnh cộng đồng học viên cao học tại sự kiện EduGrowth - From Knowledge to Career Success

Đây không chỉ là cơ hội giúp học viên tiếp nhận những thông tin và kiến thức mới từ chuyên gia, mà còn là không gian thực hành, trao đổi nhóm và mở rộng kết nối học thuật. Chuỗi sự kiện này đã trở thành điểm hẹn quan trọng của cộng đồng học viên cao học tại Việt Nam, một nơi có thể tìm thấy sự hỗ trợ, động lực và những cơ hội mới để tiến xa hơn trên hành trình học tập và sự nghiệp.

Chủ đề trọng tâm - Thiết kế chương trình giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh công nghệ tác động mạnh mẽ đến giáo dục, việc xây dựng và thiết kế chương trình học số được xem là chìa khóa để đào tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với thời đại. Tại sự kiện, các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, những tình huống thực tế trong quá trình giảng dạy và quản lý, đồng thời nhấn mạnh giáo dục số cần vừa hiện đại, vừa gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.

Diễn giả Nguyễn Thị Quỳnh Hoa chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại sự kiện

Điểm nhấn của sự kiện nằm ở các hoạt động nhóm, nơi học viên được trực tiếp tham gia phân tích, thảo luận và đề xuất giải pháp cho những vấn đề giáo dục số đang đặt ra. Đây là cơ hội để học viên củng cố kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng ứng dụng, đồng thời phát triển khả năng hợp tác và giải quyết vấn đề - những năng lực quan trọng trong môi trường làm việc toàn cầu.

Dấu ấn từ hai diễn giả và trải nghiệm học viên

Hai diễn giả chính của sự kiện là chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Anh và anh Hoàng Đức Đoàn - Giảng viên Đại học FPT Hà Nội. Cả hai hiện đều là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Giáo dục tại Edgewood University (Mỹ) và đồng thời là học viên của upGrad. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm giảng dạy trong nước và trải nghiệm quốc tế giúp phần chia sẻ tại sự kiện thêm uy tín và thực tiễn.

Hình ảnh học viên - chị Trần Thị Thu Trang chia sẻ cảm nhận về sự kiện

Chia sẻ về sự kiện, chị Trần Thị Thu Trang, phó hiệu trưởng một trường liên cấp và cũng là nghiên cứu sinh theo học chương trình tiến sĩ qua upGrad, cho biết: "Chủ đề của workshop trùng khớp với môn học mà tôi đang theo đuổi. Đây là nội dung rất cần thiết cho công tác quản lý - giảng dạy trong thời kỳ chuyển đổi số. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự hỗ trợ tận tình của giảng viên và đội ngũ tư vấn, cũng như nguồn tài liệu thư viện phong phú mà chương trình cung cấp".

Hình ảnh học viên - anh Nguyễn Văn Quyết chia sẻ cảm nhận về sự kiện

Trong khi đó, học viên anh Nguyễn Văn Quyết, nhấn mạnh giá trị kết nối: "Điều quý báu nhất tôi nhận được chính là sự gắn kết. Các nhóm trao đổi trực tuyến đã giúp chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và duy trì động lực học tập ngay cả sau chương trình". Những trải nghiệm này cho thấy sự kiện không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn kiến tạo một cộng đồng học tập bền chặt, nơi học viên tiếp tục được đồng hành và phát triển lâu dài.

Giá trị lan tỏa từ hoạt động của upGrad

Sự kiện tại Hà Nội đã ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động nổi bật: chia sẻ chuyên môn từ diễn giả, thảo luận nhóm về thiết kế chương trình giáo dục số, phiên hỏi - đáp trực tiếp với chuyên gia và các hoạt động kết nối cộng đồng học viên. Đây không chỉ là một buổi hội thảo, mà còn là diễn đàn mở, nơi học viên được trao đổi, học hỏi và gắn kết sâu sắc hơn.

Hình ảnh hoạt động gắn kết cộng đồng học viên cao học

Về dài hạn, chuỗi EduGrowth - From Knowledge to Career Success được định hướng trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng học viên vững mạnh. Mỗi cá nhân không chỉ học trực tuyến mà còn luôn cảm thấy được kết nối và đồng hành. Thông qua các hoạt động bổ trợ, học viên có cơ hội thực hành, mở rộng mối quan hệ và duy trì sự gắn kết lâu dài - yếu tố cốt lõi giúp nâng cao giá trị học tập.

