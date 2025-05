Không chỉ là nơi du học: New Zealand truyền cảm hứng trưởng thành cho thế hệ trẻ

New Zealand là một trong các điểm đến du học thu hút sự quan tâm lớn của nhiều gia đình Việt Nam trong thời gian gần đây. Để mang New Zealand đến gần hơn với các học sinh Việt, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đặc biệt thiết kế sự kiện "Chào hè - Chào New Zealand" với một loạt các hoạt động tương tác thú vị. Sự kiện tổ chức vào ngày 18.5 vừa qua tại Hà Nội đã thu hút gần 100 phụ huynh và học sinh.

Những góc nhìn mới về xứ sở Kiwi

Trước khi đến sự kiện, các bạn học sinh được yêu cầu chia cảm nghĩ về đất nước New Zealand thông qua các từ khóa. Trong hình dung của các bạn, bức tranh về New Zealand hiện lên đầy màu sắc, đa chiều từ các hình ảnh quen thuộc như "thiên nhiên", "giáo dục", "cừu", "kiwi", đến những liên tưởng thú vị như "Chúa tể những chiếc nhẫn", "mật ong Manuka", "quốc gia không có rắn" hay "đất nước hòa bình".

Đến khi tham gia các hoạt động, các bạn nhỏ càng thêm hào hứng khi khám phá ra rất nhiều điều thú vị về quốc gia này. "Em thật sự bất ngờ khi biết New Zealand có tới hơn 25 triệu con cừu, nhiều hơn cả số người đang sống ở đó. Thiên nhiên đẹp ơi là đẹp! Em cũng ấn tượng khi được biết ở New Zealand không có rắn. Là một người rất sợ động vật bò sát thì em nghĩ đây là một đất nước an toàn để sinh sống và học tập", Minh Anh (học sinh lớp 7, quận Ba Đình) chia sẻ.

Với Minh Hoàng (học sinh lớp 10, quận Hoàng Mai), buổi giao lưu đã mở ra đã mở ra "bầu trời" kiến thức về xứ sở Kiwi, "Em biết được rằng người dân New Zealand không chỉ thân thiện, dễ mến mà còn cực kỳ sáng tạo và hào phóng. Họ đã có nhiều phát kiến đóng góp không chỉ cho New Zealand mà cả thế giới, như việc tạo ra ống tiêm (xi lanh) và khiến cho việc điều trị y tế trở nên thuận tiện hơn rất nhiều", cậu bạn hào hứng chia sẻ sau khi hoàn thành các thử thách.

Các bạn học sinh đã được khám phá nhiều thông tin thú vị và bất ngờ về "thiên đường trên mặt đất" từ các trò chơi tương tác đa dạng

Trải nghiệm tinh thần giáo dục New Zealand

Trong phần hoạt động chính, học sinh được chia thành các nhóm nhỏ để tham gia chuỗi thử thách gồm ghép bản đồ vùng miền, đoán từ khóa qua hình vẽ, xây dựng tháp sáng tạo từ vật liệu ngẫu nhiên... Những trò chơi được đặc biệt thiết kế để thể hiện rõ nét tinh thần giáo dục New Zealand, đề cao sự sáng tạo, khả năng phản biện và tinh thần hợp tác.

Những trò chơi kết hợp giữa giải trí và tư duy đã tạo cơ hội cho các em thể hiện thế mạnh của bản thân

Chẳng hạn, trò chơi truy tìm manh mối về các biểu tượng yêu cầu học sinh vận dụng hiểu biết cơ bản về đất nước New Zealand, trong khi thử thách xây tháp thúc đẩy tính sáng tạo của các bạn nhỏ.

"Lúc đầu tôi nghĩ con sẽ nghiêng về hướng lắng nghe thông tin giới thiệu này nọ thôi vì thường ngày bé cũng nhát. Nhưng theo sự dẫn dắt của các cô, con tham gia chương trình rất nhiệt tình, chủ động phối hợp với bạn bè và mạnh dạn bày tỏ ý tưởng với ban giám khảo", anh Quốc Hưng, phụ huynh một học sinh lớp 9 tham gia chương trình nhận xét.

Sau nửa ngày quan sát con qua các hoạt động tương tác, nhiều phụ huynh cho biết cực kỳ ấn tượng với đất nước New Zealand.

"Trước khi tham dự sự kiện này, mình luôn nhận thấy New Zealand có môi trường học tập và sinh hoạt rất tốt. Vào tháng 10-11/2024, mình được tham dự 1 khóa học trực tuyến của Chính phủ New Zealand tài trợ và từ đó mình rất mong mình hoặc con mình sẽ được đến New Zealand làm việc hoặc học tập. Chương trình hôm nay đã tạo cơ hội cho các em học sinh giao lưu với bạn mới, hiểu hơn về New Zealand để từ đó định hướng học tập phù hợp trong tương lai," chị Thu Giang, phụ huynh của hai học sinh tham gia sự kiện cho hay.

Với những học sinh đã đăng ký du học hè ở New Zealand, các em không giấu được sự hào hứng về hành trình sắp tới. "Em rất 'nôn' đến tháng 7 để được bay đến New Zealand, cùng học tập, giao lưu với các bạn người bản xứ và bạn bè quốc tế, cùng tham quan nông trại và tận mắt chứng kiến cảnh đẹp của New Zealand." bạn Vân Anh (học sinh lớp 7, quận Cầu Giấy) bày tỏ.

Nhiều phụ huynh cho hay, chương trình du học hè sẽ là "tiền trạm" để gia đình hoạch định tốt hơn cho tương lai của con em

Buổi giao lưu "Chào hè - Chào New Zealand" không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị, mà còn giúp phụ huynh và học sinh hình dung cụ thể hơn về một nền giáo dục đề cao sự tôn trọng cá nhân, khuyến khích phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đây chính là bước khởi động cho những học sinh chuẩn bị du học hè, đồng thời mở ra góc nhìn mới cho các gia đình đang cân nhắc con đường học tập quốc tế trong tương lai.