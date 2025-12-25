Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Không có chuyện hàng trăm xe buýt CNG tại TP.HCM ngưng hoạt động vì thiếu khí

Hà Mai
Hà Mai
25/12/2025 17:52 GMT+7

Trước những lo ngại về việc đứt gãy nguồn cung khí thiên nhiên (CNG) vào đầu năm 2026, lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM khẳng định, mọi hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn diễn ra bình thường và sẽ không có nguy cơ xe buýt chạy bằng CNG phải ngưng hoạt động do thiếu khí.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) mới đây thông báo sẽ ngừng cấp khí cho Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) từ 1.1.2026. KMN lo ngại việc dừng cung ứng khiến gần 500 xe buýt công cộng tại TP.HCM đang sử dụng CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm GTCC) đã có phản hồi chính thức liên quan đến thông tin này.

Không có chuyện hàng trăm xe buýt CNG tại TP.HCM ngưng hoạt động vì thiếu khí- Ảnh 1.

Theo KMN, việc ngừng cung cấp khí của PV GAS D khiến gần 500 xe buýt công cộng tại TP.HCM cùng hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp đang sử dụng CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động

ẢNH: KMN

Theo Trung tâm GTCC, TP.HCM hiện nay có hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG đang hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Việc duy trì cung cấp nguồn cung và ổn định giá bán khí CNG đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cho các tuyến buýt sử dụng xe CNG hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Thực tế hiện nay, giá khí CNG cho xe buýt đã tăng khoảng 1 USD/mmBTU từ 1.4. Ngay khi nhận được thông tin từ Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) về việc PV GAS D thông báo sẽ ngừng cấp khí cho KMN, Trung tâm đã có buổi làm việc với KMN.

Sau buổi làm việc, Trung tâm GTCC đã tham mưu Sở Xây dựng có văn bản gửi Tổng công ty Khí Việt Nam đề nghị hỗ trợ cân đối, đảm bảo nguồn cung ổn định, duy trì mức giá hợp lý tương đương giai đoạn trước tháng 4, tạo điều kiện cho các đơn vị ký hợp đồng dài hạn. Đồng thời, việc này cũng đã được Sở Xây dựng báo cáo UBND TP.HCM và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam.

"Trong các văn bản và buổi làm việc, Trung tâm và Sở Xây dựng luôn giữ quan điểm nhất quán và đề nghị đơn vị cung cấp khí (PV GAS) thực hiện hai mục tiêu: Một là, cân đối và cam kết nguồn cung khí CNG ổn định, tuyệt đối không để gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng. Hai là, duy trì mức giá hợp lý, ổn định lâu dài để hỗ trợ các đơn vị vận tải hoạt động hiệu quả. Qua quá trình trao đổi thường xuyên và chủ động giữa Trung tâm, Sở Xây dụng với các nhà cung cấp nhiên liệu, chúng tôi nhận được những tín hiệu tích cực và đảm bảo việc cung cấp khí CNG cho xe buýt trong năm 2026 sẽ được duy trì ổn định" - lãnh đạo Trung tâm GTCC khẳng định.

Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị này khẳng định, đảm bảo nguồn khí cho kinh tế và xã hội trong năm 2026, sẵn sàng điều chỉnh phương án cung cấp nhằm ưu tiên cho sản xuất điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các khách hàng công nghiệp và giao thông vận tải, bảo đảm tính liên tục, an toàn và ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng.

Hiện nay, các bên đang hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng cung cấp khí cho năm 2026. Do đó, hoạt động của hệ thống xe buýt sẽ diễn ra bình thường, không có nguy cơ ngừng hoạt động như lo ngại. 

 

