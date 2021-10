Không có 'đặc biệt' cho học sinh bị kẹt do Covid-19

Ngày 7.10, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang, cho biết hiện có khoảng 150 học sinh (từ lớp 12 trở xuống) có nhà ở Tiền Giang đang kẹt lại do Covid-19 ở bên ngoài tỉnh, trong khi học sinh của các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, TP.HCM…đang kẹt lại Tiền Giang gần 200.

Xử lý vấn đề này, Giám đốc Sở GT-ĐT Tiền Giang đã có công văn gửi các Sở GT-ĐT trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho các em học sinh Tiền Giang bị kẹt tại địa bàn được tham gia học tạm với các lớp học tại địa phương. Trong khi đó, gần 200 học sinh các tỉnh, thành bị kẹt tại Tiền Giang cũng đã được các trường sở tại tạo điều kiện cho học tạm đến khi phụ huynh rước theo quy định hoặc đến khi địa phương kết thúc giãn cách xã hội. Hiện toàn tỉnh Tiền Giang đang thực hiện Chỉ thị 15 để tiếp tục phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh Tiền Giang quy định người vào địa bàn Tiền Giang phải có giấy đi đường do UBND tỉnh, thành nơi xuất phát và âm tính với Covid-19 trong 72 giờ. Khi vào địa bàn Tiền Giang phải cách ly y tế theo quy định ít nhất 7 ngày. Muốn di chuyển khỏi Tiền Giang phải có giấy đi đường của UBND tỉnh Tiền Giang cấp.





Về vấn đề học sinh, bác sĩ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre, cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bến Tre không có quy định dành riêng cho lứa tuổi học sinh ra vào tỉnh. Tất cả người vào Bến Tre đều phải có xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong 72 giờ, có giấy đi đường của UBND cấp tỉnh nơi xuất phát cấp hoặc UBND cấp huyện trong tỉnh Bến Tre nơi người bên ngoài tỉnh muốn vào rước con, em. Ngay khi đến nơi, người ngoài tỉnh phải cách ly y tế trong 7 ngày mới được di chuyển để thực hiện các công việc khác.

Theo ông Tán, trường hợp người lớn đang ở Bến Tre đưa học sinh bị kẹt trong tỉnh Bến Tre tới các cửa ngõ vào tỉnh rồi đi bộ qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 để được người nhà đón về quê cũng không được phép.

“Mặc dù Long An gần như sẽ tuyệt đối không để người dân di chuyển từ hướng các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp…vào địa bàn hoặc ngược lại bằng phương tiện xe máy, nhưng Sở GTVT Long An chắc chắn sẽ có ưu tiên trong tham mưu UBND cấp giấy đi đường, tạo điều kiện cho học sinh từ 18 tuổi trở xuống được trở về nhà nhập học theo nguyện vọng của gia đình. Lứa tuổi học sinh chưa được tiêm vắc xin Covid-19, trong khi năm học mới đã bắt đầu, do đó nếu xem học sinh như người trưởng thành trong vấn đề phòng, chống Covid-19 sẽ rất thiệt thòi cho các em”, ông Đặng Hoàng Tuấn khẳng định.

Trong khi đó, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An, khẳng định đối với học sinh bị kẹt do Covid-19 của Tiền Giang, Bến Tre… mà phụ huynh (hoặc người nhà) muốn rước về quê để nhập học thì chỉ cần gọi trực tiếp vào đường dây nóng của Sở GTVT Long An sẽ được giải quyết hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể.