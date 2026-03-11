Không có gì cần giấu, sao màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra vẫn đáng giá?

Điện thoại ngày nay không chỉ là thiết bị liên lạc. Nó chứa gần như toàn bộ đời sống số của mỗi người. Trong bối cảnh đó, việc người khác vô tình nhìn thấy nội dung trên màn hình là điều không phải ai cũng thoải mái.



Thực tế, giải pháp chống nhìn trộm đã tồn tại từ lâu dưới dạng các miếng dán màn hình chuyên dụng giúp hạn chế góc nhìn từ hai bên. Tuy nhiên, những phụ kiện này thường chỉ được sử dụng bởi một nhóm người dùng nhất định, chẳng hạn như những người làm việc với dữ liệu nhạy cảm hoặc thường xuyên xử lý thông tin tài chính.

Nguyên nhân không phải vì người dùng không quan tâm đến quyền riêng tư, mà bởi giải pháp hiện có chưa thực sự phù hợp. Miếng dán chống nhìn trộm thường có giá cao hơn film bảo vệ thông thường, nhưng quan trọng hơn là chúng khiến trải nghiệm hiển thị giảm đáng kể: màn hình tối hơn, màu sắc kém chính xác và góc nhìn bị thu hẹp ngay cả với chính người đang sử dụng. Với nhiều người, đó là sự đánh đổi khó chấp nhận, dù nhu cầu bảo vệ nội dung trên màn hình vẫn luôn tồn tại.

Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra: Khi quyền riêng tư không còn đi đôi với sự đánh đổi

Thay vì dựa vào phụ kiện bên ngoài, Galaxy S26 Ultra tích hợp trực tiếp công nghệ Privacy Display vào màn hình. Công nghệ này hoạt động bằng cách kiểm soát hướng phát sáng của từng điểm ảnh, giúp nội dung vẫn hiển thị rõ ràng với người cầm máy nhưng hạn chế khả năng quan sát từ các góc nhìn bên cạnh.

Khác với miếng dán chống nhìn trộm truyền thống, Privacy Display có thể bật hoặc tắt tùy ý. Khi không kích hoạt, màn hình vẫn giữ nguyên độ sáng, màu sắc và góc nhìn như bình thường, không gây ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị. Điều này giúp người dùng chỉ sử dụng tính năng khi cần thiết, thay vì phải chấp nhận màn hình tối hơn mọi lúc.

Galaxy S26 Ultra là smartphone đầu tiên được trang bị màn hình Chống nhìn trộm chủ động - Privacy Display

Samsung cũng bổ sung khả năng kích hoạt Privacy Display theo ngữ cảnh. Người dùng có thể thiết lập để tính năng tự động bật khi mở các ứng dụng cụ thể như ngân hàng hoặc tin nhắn, hoặc khi nhập mã PIN và mật khẩu. Ngoài ra, người dùng còn có thể thiết lập Privacy Display chỉ che riêng các thông báo bật lên - chẳng hạn như nội dung tin nhắn hoặc số dư tài khoản - mà không cần làm mờ toàn bộ màn hình.

Với Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra, người dùng có thể chủ động bật/tắt, cũng như kích hoạt tùy theo từng điều kiện hay ứng dụng cụ thể

Privacy Display hữu ích trong những tình huống quen thuộc như thế nào?

Trong thực tế sử dụng, không phải ai cũng thường xuyên xử lý dữ liệu nhạy cảm, nhưng hầu hết người dùng đều từng gặp những tình huống mà nội dung trên màn hình có thể bị người khác nhìn thấy.

Một ví dụ quen thuộc là thông báo ngân hàng. Chỉ một dòng thông báo chuyển khoản hiện lên trên màn hình khóa cũng có thể để lộ số tiền hoặc số dư tài khoản cho người ngồi cạnh, đặc biệt khi đang ở quán cà phê hay trên phương tiện công cộng.

Tin nhắn cá nhân cũng là trường hợp tương tự. Khi một đoạn hội thoại riêng tư bất ngờ xuất hiện dưới dạng thông báo, việc người khác vô tình đọc được nội dung không phải là điều hiếm gặp, nhất là trong môi trường đông người.

Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra giúp bảo vệ các thông tin nhạy cảm "bất chợt", ví dụ như thông báo tin nhắn hay số dư tài khoản

Trong công việc, nhiều người cũng thường mở email hoặc tài liệu ngay trên điện thoại khi đang di chuyển. Những nội dung này đôi khi chỉ cần một ánh nhìn lướt qua từ người bên cạnh cũng có thể làm lộ thông tin mà người dùng không hề chú ý.

Ngay cả những tình huống đơn giản hơn như lướt mạng xã hội hay xem nội dung cá nhân trên tàu điện, xe buýt hoặc máy bay cũng vậy. Không phải ai cũng muốn màn hình của mình trở thành thứ mà người ngồi cạnh có thể dễ dàng quan sát.

Privacy Display, đặc biệt với chế độ bảo vệ cao nhất của Samsung, giúp người dùng tự tin sử dụng các ứng dụng như xem tài liệu, tin nhắn, phim ảnh… ngay cả khi ở ngoài công cộng

Trong những bối cảnh như vậy, một tính năng chống nhìn trộm tích hợp sẵn trên màn hình giúp người dùng kiểm soát tốt hơn việc ai có thể nhìn thấy nội dung trên thiết bị của mình.

Privacy Display: Từ "có thì tốt" đến tính năng ngày càng cần thiết

Trước đây, chống nhìn trộm trên smartphone thường gắn với những phụ kiện bên ngoài như miếng dán màn hình. Với nhiều người dùng, đó chỉ là giải pháp "có thì tốt", nhưng đi kèm những đánh đổi về trải nghiệm hiển thị nên không phải ai cũng sẵn sàng sử dụng.

Khi công nghệ này được tích hợp trực tiếp vào thiết bị như trên Galaxy S26 Ultra, câu chuyện bắt đầu thay đổi. Người dùng không còn phải hy sinh chất lượng màn hình để đổi lấy quyền riêng tư, đồng thời có thể chủ động kiểm soát khi nào cần bật chế độ bảo vệ và khi nào không.

Diễn viên Huyền Lizzie và Thanh Sơn quan tâm đến tính năng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra





Trong bối cảnh smartphone ngày càng trở thành trung tâm của đời sống số, việc bảo vệ nội dung hiển thị trên màn hình có thể sẽ dần trở thành một phần tự nhiên của trải nghiệm thiết bị. Và khi những công nghệ như Privacy Display xuất hiện, màn hình chống nhìn trộm có lẽ sẽ không còn là phụ kiện dành cho số ít người dùng, mà là một tiêu chuẩn mới trên smartphone.