Không có giấy tờ tùy thân, thí sinh có được dự thi đánh giá năng lực?

Giấy tờ tùy thân gồm một trong các loại giấy tờ sau (bản chính, còn hạn sử dụng): CMND, CCCD, hộ chiếu. Trường hợp không có các giấy tờ tùy thân như nêu ở trên do thông tin cá nhân bị sai và đang trong quá trình điều chỉnh cấp lại, TS phải thông báo với hội đồng thi và được đồng ý cho dự thi. Khi đó, TS khi đi thi phải mang theo và xuất trình các loại giấy tờ có chữ ký và đóng mộc đỏ của cơ quan công an địa phương như sau: Giấy xác nhận nhân thân hoặc các giấy tờ hợp pháp khác do công an phường/xã cấp (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai); Giấy xác nhận hủy thẻ CCCD/đổi mã định danh do sai thông tin.



Thí sinh làm thủ tục dự thi trong kỳ thi đánh giá năng lực NGỌC DƯƠNG

Nếu không có giấy tờ như yêu cầu trên, TS sẽ không được tham gia kỳ thi. Nếu không mang theo giấy báo dự thi, TS phải có mặt tại phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Năm nay TS thực hiện các khâu của quy trình đăng ký dự thi và xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên trang: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/. Trong vòng 7 ngày trước ngày thi chính thức, TS truy cập tài khoản đăng ký thi để xem và in giấy báo dự thi.

Theo kế hoạch, TS có thể xem kết quả thi đợt 1 thông qua tài khoản cá nhân (dự kiến vào ngày 4.4). Tiếp theo đó, TS dự thi đợt 2 và thực hiện các bước đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi này vào các trường cũng trên hệ thống trực tuyến này, bắt đầu từ ngày 5.4.