'Không có lối tắt cho chất lượng': Chiến lược cốt lõi của Hanoimilk

Hanoimilk gây ấn tượng tại triển lãm Quốc tế Ngành Sữa 2026

Đây không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm, mà còn là dấu mốc cho một giai đoạn phát triển mới của Hanoimilk: hiện đại hơn, tiêu chuẩn hơn và chuyên nghiệp hơn.

Một chiến lược được hình thành từ hành trình thực tế

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược thương hiệu mới của Hanoimilk không phải là một ý tưởng được tạo ra đơn thuần cho marketing. Đó là kết quả của chính hành trình phát triển thực tế của doanh nghiệp trong hơn 25 năm qua.

Từ hàng chục năm nay, Hanoimilk đã lựa chọn và kiên trì đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng thay vì theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp tập trung đầu tư nhà máy và công nghệ sản xuất, các hoạt động R&D, hệ thống quản trị và kiểm soát chất lượng. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu vào vận hành, cải tiến liên tục nhằm nâng cao độ ổn định và chất lượng sản phẩm cũng liên tục được đẩy mạnh.

"Chúng tôi không muốn chỉ nói rằng Hanoimilk tốt hơn. Chúng tôi muốn khách hàng tự cảm nhận điều đó." - đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Chất lượng phải được nhìn thấy và cảm nhận

Toàn bộ không gian triển lãm của Hanoimilk được phát triển theo concept "THE HANOIMILK STANDARD", tái hiện hệ tiêu chuẩn mà công ty đã bền bỉ xây dựng trong nhiều năm.

Khách tham quan không chỉ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm chủ lực như sữa tươi, sữa chua hay các dòng sản phẩm trẻ em mang thương hiệu IZZI, mà còn được tìm hiểu về hệ thống nhà máy hiện đại, ứng dụng công nghệ đồng bộ Tetra Pak - Thụy Điển, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Các hoạt động R&D và đổi mới sản phẩm, định hướng cải tiến liên tục và ứng dụng dữ liệu và AI vào quản lý chất lượng cũng được giới thiệu vô cùng rõ ràng và minh bạch.

Sự minh bạch của Hanoimilk chiếm trọn niềm tin của khách hàng

Nhiều khách tham quan cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn khi trực tiếp nhìn thấy cách Hanoimilk xây dựng chất lượng phía sau thương hiệu.

Từng bước tiếp cận các chuẩn quản trị hiện đại

Hiện nay, Hanoimilk đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 tiệm cận độ tối ưu là cấp độ và chuẩn quản trị tiên tiến và cao cấp trong ngành thực phẩm thế giới.

Đổng thời Hệ thống quản lý sản xuất được cải tiến liên tục theo Chương trình CI, hướng tới đạt giải thưởng TPM Xuất sắc (TPM Excellence Award) - Giải thưởng chuẩn quốc tế và uy tín nhất về quản trị Nhà máy của thế giới. Doanh nghiệp cũng từng bước ứng dụng dữ liệu và AI nhằm kiểm soát chất lượng chính xác và ổn định hơn trong từng công đoạn.

Hanoimilk từng bước xây dựng hệ thống quản trị đạt tiêu chuẩn quốc tế

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Hanoimilk cũng từng được cộng đồng công nghiệp thực phẩm quốc tế ghi nhận tại Dublin, Ireland với Giải thưởng Công nghiệp thực phẩm Toàn cầu về đổi mới công nghệ và sáng tạo.

Thông qua triển lãm lần này, Hanoimilk mong muốn từng bước giúp thị trường hiểu rõ hơn về một thương hiệu hiện đại hơn, tiêu chuẩn hơn, chuyên nghiệp hơn, nhưng vẫn giữ tinh thần bền bỉ và sự tử tế đã tạo nên bản sắc của doanh nghiệp trong suốt nhiều năm qua.

Với Hanoimilk, điều tốt đẹp luôn cần thời gian.

Và niềm tin của người tiêu dùng cũng được xây dựng theo cách như vậy.