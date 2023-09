Không có phương pháp nào làm sẹo mất đi hoàn toàn

Về vấn đề xóa sẹo, bác sĩ (BS) chuyên khoa da liễu khẳng định không có phương pháp nào có thể làm sẹo mất đi hoàn toàn. Còn BS chuyên khoa bỏng - tạo hình thẩm mỹ khẳng định việc xóa sẹo phải tính thời gian bằng năm và cũng chỉ đạt tối đa 90%, nhưng không phải sẹo nào cũng xóa được.

M ỖI LOẠI SẸO CÓ CÁCH ĐIỀU TRỊ KHÁC NHAU

Khảo sát của PV Thanh Niên cho thấy, tại Bệnh viện (BV) Da liễu TP.HCM, mỗi ngày có từ 2 ca đến khám do biến chứng của xóa sẹo.

Ảnh chụp “Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer” ngày 23.9. Bảng hiệu “Pfizer” đã bị lột ra so với trước thời điểm Thanh Niên phản ánh

DUY TÍNH

Theo BS Phạm Thị Thanh Giang, Khoa Thẩm mỹ da, BV Da liễu TP.HCM, khi da bị tổn thương, cơ thể sẽ khởi động quá trình sửa chữa những vết thương đó. Nếu vết thương chỉ làm tổn thương lớp trên cùng của da, sau lành vết thương trên da (thương da) có thể không để lại sẹo. Tuy nhiên, nếu tổn thương sâu hơn lớp thượng bì, thì sau lành thương da chắc chắn sẽ để lại sẹo ít nhiều. Và điều trị sẹo mục đích chính là làm mờ sẹo, giúp sẹo ít bị chú ý hơn. BS Thanh Giang khẳng định: "Không có một phương pháp nào có thể làm sẹo mất đi hoàn toàn".

Cũng theo BS Thanh Giang, tùy vào loại sẹo mà BS chọn lựa phương pháp điều trị khác nhau. Thuốc thoa trong điều trị sẹo đóng vai trò quan trọng khi sẹo còn mới, giúp ngăn ngừa hình thành sẹo lồi, sẹo tăng sắc tố. Thiết bị laser ánh sáng có thể giúp cải thiện sẹo đỏ, sẹo lồi hay sẹo phì đại (sẹo xuất hiện do bị thương). Còn đối với sẹo tăng sắc tố cần điều trị bằng laser sắc tố. Sẹo lõm do mụn, thủy đậu hay do chấn thương cần điều trị bằng laser tái tạo da vi điểm. Một số trường hợp bệnh nhân bị hỗn hợp nhiều loại sẹo như vừa lồi vừa lõm vừa tăng sắc tố, có thể cần điều trị kết hợp nhiều phương pháp.

Một trong nhiều nạn nhân của “Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer” đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng TP.HCM

TRẦN KHA

Ngoài ra, một số loại sẹo lồi cần điều trị thuốc tiêm để làm giảm các triệu chứng như đau, ngứa và cải thiện về mặt thẩm mỹ. Về phẫu thuật, tùy vào mức độ phức tạp của sẹo, BS có thể chọn lựa phương pháp phẫu thuật, hoặc kết hợp giữa phẫu thuật và phương pháp khác để đạt hiệu quả tốt hơn.

Còn theo TS-BS Lê Nguyễn Diên Minh, Khoa Bỏng - tạo hình, BV Chợ Rẫy, với sẹo thông thường thì sẽ thực hiện phẫu thuật cắt sẹo và may thẩm mỹ; nếu sẹo gây co rút, ảnh hưởng đến chức năng thì ghép da hoặc xoay vạt da. Với sẹo bị nhiễm trùng thì phải điều trị bằng kháng sinh, sau đó mới tính tiếp được.

"Với sẹo lồi thì tốt nhất không đụng đến dao kéo vì nó thuộc về cơ địa, do đó phải điều trị nội khoa bằng thuốc, băng ép nhưng không đảm bảo được 100%, chỉ đạt khoảng 90%. Nhưng từ khi điều trị đến lành khoảng 9 tháng đến 1 năm. Ai nói điều trị sẹo 1 lần xong thì đó là "nổ", TS-BS Diên Minh khẳng định.

v ẫn HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG? Ngày 23.9, theo quan sát của PV Thanh Niên, "Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer" vẫn mở cửa và có người ra vào. Còn trên Facebook cơ sở vẫn chạy quảng cáo trị sẹo ì xèo. PV Thanh Niên đã liên hệ qua số điện thoại của "Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer" đăng trên Facebook để điều trị sẹo, thì được trả lời sẽ gọi lại bằng số cá nhân. Người này gọi cho PV xưng là nhân viên của "Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer" ở Q.3 và hỏi tình trạng sẹo, đồng thời bảo PV sắp xếp qua luôn hôm nay (23.9) thì đang có hội thảo da liễu, có trực tiếp BS chuyên khoa đầu ngành, đặc biệt có vị BS người nước ngoài chuyển giao công nghệ độc quyền cho Viện đang có mặt tại cơ sở sẽ trực tiếp thăm khám… "Hôm nay có nhiều khách hàng, nếu ngại đi thì sẽ cho xe của Viện qua rước cũng được"(!). Thực tế này cho thấy "Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer" đã thách thức kỷ cương pháp luật, trong khi trước đó Sở Y tế TP.HCM đã chuyển hồ sơ sai phạm của cơ sở này qua công an điều tra.

T AI BIẾN KHI XÓA SẸO, SẸO CÀNG KHÓ XÓA

"Tại BV Da liễu TP.HCM, mỗi ngày ghi nhận ít nhất 2 trường hợp tai biến do thực hiện sai các phương pháp thẩm mỹ khi trị sẹo ở các cơ sở ngoài BV", BS Thanh Giang thông tin. Các tai biến có thể gặp như bỏng rộp da, tăng sắc tố sau viêm, sẹo lồi lõm sau điều trị bằng laser. Một số trường hợp sau tiêm thuốc sai, dẫn đến từ sẹo lồi có thể thành sẹo lõm. Các trường hợp tai biến thường do bệnh nhân điều trị tại những cơ sở không phép, người điều trị cũng không phải BS. Những tai biến này có thể không phục hồi hoàn toàn, dù sau đó được điều trị đúng theo khoa học y tế.

Cũng theo BS Thanh Giang, điều trị sẹo là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bệnh nhân cần được tư vấn và điều trị bởi BS chuyên khoa. Bệnh nhân không nên tin vào những lời quảng cáo như "điều trị một lần hết hẳn" vì điều đó hoàn toàn không đúng. Tất cả các phương pháp điều trị sẹo đều cần được tư vấn và thực hiện bởi BS chuyên khoa, vì việc không có kiến thức y khoa sẽ đưa tới các tai biến khó lường. Một số tai biến tạo tăng sẹo mới, khiến cho việc điều trị càng khó khăn hơn.

Theo PGS-TS Đỗ Quang Hùng, nguyên Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, BV Chợ Rẫy, cuộc đời ai cũng có sẹo và không muốn để sẹo trên cơ thể, đó là tâm lý nên người ta đánh vào tâm lý này để lừa đảo. Điều trị sẹo bỏng, sẹo chấn thương hay sẹo do vô tình để lại, nhất là sẹo nhiễm trùng là rất khó vì đa số sẽ phát triển thành sẹo phì đại. Nếu sẹo xuất hiện vùng bả vai, ức, lưng, cổ, xương mu thì có thể dẫn đến sẹo lồi. Phải biết cơ chế sinh lý của vết thương và ngừa sẹo thì mới có thể làm được. Theo ông Hùng, quảng cáo và trị sẹo như "Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer" và các cơ sở tương tự là bịp bợm hoàn toàn.