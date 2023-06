Không có quy định đặc cách cho nữ sinh bị ngạt khí được vào thẳng lớp 10

Ngày 3.6, Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng thông tin về sự việc Phạm Ngọc Khánh, 15 tuổi, học sinh lớp 9D Trường THCS Trường Sơn (H.An Lão), không may gặp tai nạn ngạt khí xe ô tô nên không tham gia được kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Do phải vào viện cấp cứu vì bị ngạt khí thải từ xe ô tô, Phạm Ngọc Khánh đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 tại TP.Hải Phòng GIANG LINH

Theo đó, sau khi sự việc xảy ra, Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng đã tổ chức thăm viếng, chia sẻ với học sinh và gia đình.

Còn về nội dung cho rằng Phòng GD-ĐT H.An Lão sẽ gửi công văn đề xuất với Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng xem xét nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh Khánh không may gặp tai nạn được "đặc cách" vào lớp 10, đại diện lãnh đạo sở này khẳng định chưa nhận được đề xuất và theo quy chế tuyển sinh thì không có nội dung áp dụng để xét đặc cách.

Tuy nhiên, nếu học sinh và gia đình có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 ngay trong năm học 2023 - 2024, Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng sẽ yêu cầu các trường tư thục tiếp nhận học sinh, đồng thời áp dụng hỗ trợ tối đa về học phí và các khoản thu trong quá trình học tập. Còn trong trường hợp học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT trường công lập sẽ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong năm học sau 2024 - 2025.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 1.6, cả TT.Trường Sơn bị cúp điện, ông Phạm Văn T. (49 tuổi) xuống tầng trệt nổ máy xe ô tô, chạy máy lạnh cho 2 con gái; con gái lớn 20 tuổi Phạm Minh H., hiện đang là sinh viên một trường ĐH tại TP.Hải Phòng và con gái út là Phạm Ngọc Khánh, thí sinh dự thi vào lớp 10 tại hội đồng thi Trường THPT Quốc Tuấn năm học 2023 - 2024.

Để đảm bảo an toàn, người cha đã hạ kính xe. Tuy nhiên, do ngôi nhà gia đình ông T. sinh sống là nhà ống, cửa đóng kín nên khí thải CO 2 từ động cơ xe ô tô không thoát ra ngoài, gây ngạt khí cho 3 bố con ông T.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 2.6, khi điện có trở lại, bà Lê Thị L. (47 tuổi, vợ ông T.) ngủ trên gác 2 tỉnh giấc nhưng không thấy chồng nằm bên nên đã mở cửa đi xuống nhà kiểm tra thì phát hiện mùi khí thải từ động cơ nồng nặc. Chiếc xe ô tô vẫn nổ máy nhưng ông T. cùng 2 con gái trong tình trạng bất tỉnh.

Bà L. vội vàng mở toang cửa để khí độc thoát ra ngoài, đồng thời tri hô hàng xóm sang phụ giúp đưa 3 bố con ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An.