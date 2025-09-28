'Không cổ xúy người dân chuyển từ đầu tư chứng khoán sang chơi bitcoin'

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Sự ra đời của Nghị quyết 05 là bước ngoặt, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho lĩnh vực tài sản mã hóa, đồng thời mở ra kỳ vọng về kênh huy động vốn mới hiệu quả.

Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm ẢNH: REUTERS

Đề cập tới Nghị quyết 05 và câu chuyện đầu tư vào tài sản mã hóa, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, phân tích Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu người chơi bitcoin và một số loại tiền mã hóa khác, chiếm khoảng 21% dân số.

Nếu tính số lượng người chơi trên tổng dân số, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới, "khá kinh khủng". Đáng chú ý, người chơi chủ yếu ở độ tuổi khá trẻ, khoảng 25 - 34 tuổi.

"Theo thống kê, số tiền người Việt Nam giao dịch hàng năm khoảng 104 tỉ USD, chủ yếu ở các sàn nước ngoài, rất lãng phí. Tại sao 104 tỉ USD này không quay về Việt Nam để đầu tư, kinh doanh, để thu thuế? Trước tình trạng này, đương nhiên, chúng ta phải kiểm soát, không để lãng phí nguồn lực", ông Lực lý giải lý do Nghị quyết 05 ra đời.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh, đang có những hiểu biết chưa đầy đủ về thị trường tài sản mã hóa. Mọi người đang đồng nhất tài sản mã hóa là tập trung vào đó để chơi bitcoin. Đó là điều rất nguy hiểm. Một đất nước mà mọi người chỉ chăm chăm vào chơi bitcoin thì làm sao giàu được, bởi vì lấy tiền đâu để đầu tư sản xuất, kinh doanh?

Phải tạo hệ sinh thái rộng lớn cho thị trường tài sản mã hóa

Nghị quyết 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 9.9, thí điểm trong 5 năm. Theo đó, tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao.

Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính.

Các loại tài sản thực như bất động sản, chứng chỉ quỹ, vàng... đều có thể được token hóa ẢNH: ĐAN THANH

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, nhìn nhận, với việc ban hành Nghị quyết 05, Chính phủ muốn thúc đẩy ứng dụng token hóa (quá trình chuyển đổi tài sản hoặc quyền sở hữu thực tế thành các token kỹ thuật số trên nền tảng blockchain - PV) các tài sản thực.

Nghị quyết này thúc đẩy một thị trường cho phép huy động nguồn vốn mới bằng tài sản thực được token hóa. Các loại tài sản thực như bất động sản, chứng chỉ quỹ, vàng hay các tài sản thực khác đều có thể được token hóa, giao dịch nhanh, minh bạch hơn.

Rất ủng hộ việc ứng dụng công nghệ blockchain, ông Lực nhìn nhận, blockchain làm được nhiều việc, lại an toàn, nhanh chóng. "Chúng ta sẽ mã hóa được rất nhiều tài sản, giúp huy động vốn nhanh mà không cần qua trung gian. Đẩy mạnh áp dụng blockchain rất tốt, nhưng không nhầm lẫn với chuyện như thế nghĩa là ta đang cổ xúy cho người dân, nhà đầu tư chuyển từ đầu tư các lĩnh vực khác như chứng khoán sang chơi bitcoin, rất nguy hiểm", ông Lực nhấn mạnh.

Ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital, đánh giá, nếu triển khai hiệu quả, nỗ lực quản lý tài sản số, tài sản mã hóa của Việt Nam không chỉ giúp kiểm soát hoạt động hiện hữu mà còn tích hợp tài sản mã hóa vào hệ thống tài chính trong nước. Vượt ra ngoài lĩnh vực tài chính, nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi từ token hóa và ứng dụng blockchain.

Ông Trịnh Hà, chuyên gia chiến lược thị trường tại Exness Investment Bank, cho rằng, nếu được quản lý chặt chẽ, tài sản mã hóa sẽ là công cụ huy động vốn hiệu quả thời gian tới. Tuy nhiên, nếu lỏng lẻo, đây có thể trở thành cửa ngõ cho các hoạt động bất hợp pháp. Điểm này cần hết sức lưu ý.

Việc đưa vào thí điểm thị trường tài sản mã hóa tạo ra hành lang pháp lý, bước đầu cho tài sản mã hóa, song PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính (Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM), phân tích, hiện nay mới chỉ dừng lại ở những quy định về thành lập, quản lý sàn giao dịch.

"Những quy định này cần nhưng chưa đủ cho một thị trường tài sản mã hóa thật sự, phải tạo ra hệ sinh thái rộng lớn chứ không dừng lại ở hoạt động mua bán. Đó là hệ sinh thái gồm các mô hình tài chính phi tập trung (DeFi), dịch vụ cho vay ngang hàng dựa trên tài sản mã hóa, hoạt động token hóa bất động sản hay tín chỉ carbon, đặc biệt là dịch vụ lưu ký an toàn để bảo vệ nhà đầu tư...", ông Huân nói.