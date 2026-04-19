Không còn rào cản ngôn ngữ, Lineage W kết nối người chơi toàn cầu

Theo đó, Lineage W phiên bản SEA là một tựa game được đặc chế riêng dựa theo những đặc điểm về sự đa dạng địa lý, thực tế hạ tầng và những sắc thái văn hóa đặc trưng của khu vực. Mọi tính năng được đưa vào đều được chọn lọc có chủ đích, thể hiện cam kết thực sự của NCV Games dành cho cộng đồng người chơi SEA, thay vì chỉ áp dụng một mô hình “một kích cỡ phù hợp tất cả”.

Phiên bản SEA sẽ tập trung giải quyết các khó khăn đặc thù mà game thủ khu vực này đang có để giúp người chơi tập trung vào trải nghiệm gameplay đặc biệt này một cách thoải mái nhất. Chức năng Auto Translate giúp phá bỏ rào cản ngôn ngữ giúp game thủ cộng đồng SEA có thể thấu hiểu lẫn nhau và cùng hợp tác hay Offline Play giúp người chơi vẫn có thể cày game ngay cả khi phải tắt thiết bị để làm công việc hàng ngày. Bên cạnh đó là những tiện ích tối ưu mà nền tảng PURPLE Client mang lại không chỉ giúp game chơi song song trên PC và mobile mà còn quản lý linh động các diễn biến trong game ngay cả khi đang ngoại tuyến.

Lineage W vẫn mang những tố chất độc đáo nhất của mình đến với game thủ SEA với 4 yếu tố cấu thành gồm Chiến Trường – Huyết Thệ - Hy Sinh - Danh Dự. Các trải nghiệm này sẽ pha trộn qua các hoạt động tạo thành một thế giới mà người chơi cần phải tin tưởng, hợp tác và gắn kết với nhau như những anh em vào sinh ra tử.

Nhà báo Vũ Bằng đến từ Báo Thanh Niên và Chim Sẻ Đi Nắng tại showcase độc quyền Lineage W tại Việt Nam

Trong phần giao lưu với khách mời, nhà báo Vũ Bằng đến từ Báo Thanh Niên và game thủ kỳ cựu Chim Sẻ Đi Nắng đã có những chia sẻ về sự phát triển của cộng đồng game. Theo đó, với các tính năng hỗ trợ hoạt động cộng đồng của Lineage W thì giấc mơ một liên minh mạnh mẽ hợp tác từ tất cả game thủ tại SEA đã trở thành sự thật.

“Việc người chơi từ nhiều khu vực SEA cùng chơi trên một hệ thống không phải là điều dễ dàng thường thấy” - Game thủ Chim Sẻ Đi Nắng chia sẻ. “Nhưng lần này, khi 6 khu vực bao gồm cả Việt Nam cùng xuất phát một lúc, tôi kỳ vọng rằng sẽ tạo ra một môi trường hoàn toàn mới."

“Đúng vậy, thực ra ban đầu tôi cũng hơi lo về điều đó. Nhưng tôi đã nghe thông tin Lineage W có hỗ trợ dịch tự động. Sau khi nghe điều này, tôi đã nghĩ ‘À, vậy thì hoàn toàn có thể chơi cùng nhau rồi.’” - Nhà báo Vũ Bằng cho biết.

Cả 2 khách mời đều to ra lạc quan và tin tưởng rằng phiên bản SEA với những công nghệ hỗ trợ hiện đại sẽ là một khởi đầu thú vị cho những liên minh hợp tác giữa người chơi đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.