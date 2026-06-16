Không dạy nhưng vẫn nhận tiền đứng lớp, một hiệu trưởng tại TP.HCM bị kỷ luật

Ngày 16.6, lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn (TP.HCM) cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Tạ Văn Quý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng.

Trường tiểu học Kim Đông, xã Xuân Sơn ẢNH: NGUYỄN LONG

“Hiện UBND xã Xuân Sơn đang triển khai công tác lập kế hoạch và lấy ý kiến của Sở GD-ĐT TP.HCM để thuyên chuyển công tác của ông Quý”, lãnh đạo này nói thêm.

Trước đó, tháng 1.2026, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn đã ban hành quyết định về việc thụ lý, giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo đối với ông Tạ Văn Quý.

Ngày 16.4.2024, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Quý. Kết luận này nêu rõ có nhiều nội dung tố cáo ông Quý là đúng sự thật.

Theo đó, dù không đứng lớp giảng dạy các năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025 và 2025 - 2026 nhưng ông Quý vẫn nhận tiền phụ cấp nhà giáo 35%. Số tiền nhận được, ông Quý đã trả cho các thầy cô dạy thay mình.

Kết luận nêu rõ, việc nhà trường chi trả tiền phụ cấp 35% cho hiệu trưởng không đứng lớp giảng dạy là sai quy định.

Ngoài ra, trong thời gian ông Quý làm hiệu trưởng, Trường tiểu học Kim Đồng đã trừ tiền bảo hiểm của một số giáo viên từ năm 2020 - 2024. Tuy nhiên, sau đó nhà trường đã khắc phục truy thu quá trình đóng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh hệ số đóng bảo hiểm cho giáo viên.

Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 5.2025, nhà trường còn chi sai chế độ tiền lương hơn 95 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà trường đã đã khắc phục trước khi có đơn tố cáo.

Cũng trong thời gian này, nhà trường đã chi sai gần 110 triệu đồng, trong đó có hơn 83 triệu đồng là chi sai chế độ tăng giờ vượt tiết cho người lao động hợp đồng; hơn 21 triệu đồng chi sai chế độ tăng giờ đứng nắng vượt mức. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã khắc phục trước khi có đơn tố cáo.

Trước khi UBND xã Xuân Sơn ra quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo thì ông Tạ Văn Quý đã bị Đảng ủy xã quyết định thi hành kỷ luật cùng hình thức cảnh cáo.