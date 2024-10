Không để bệnh nhân BHYT tự mua thuốc, vật tư y tế

Ngày 20.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa có công văn gửi các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) về việc tăng cường quản lý, kiểm soát trong chi tiêu KCB BHYT trong các tháng cuối năm. Theo đó, các cơ sở KCB BHYT thực hiện nghiêm các quy định có liên quan đến mua sắm, đấu thầu để bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB chỉ định điều trị hợp lý, theo đúng quy chế kê đơn và phác đồ điều trị, không kéo dài ngày điều trị đối với bệnh nhân nội trú; chỉ định điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo đúng quy định. Đặc biệt, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư y tế để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bệnh tham gia BHYT. Đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ y tế cho người bệnh trong phạm vi chuyên môn được cấp thẩm quyền phê duyệt, không để bệnh nhân phải tự mua thuốc, vật tư y tế.

Sở Y tế nhấn mạnh cơ sở KCB lựa chọn sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế hợp lý, tiết kiệm, tránh lãng phí nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng điều trị. Cơ sở KCB tổ chức tốt việc kiểm soát chi phí KCB BHYT tại bệnh viện, góp phần quản lý và sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

Theo Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM, 6 tháng năm 2024, số chi BHYT (cho 10,6 triệu lượt điều trị nội trú và ngoại trú, tăng hơn 1 triệu lượt so với năm 2023) của TP.HCM đã là 11.941 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ 2023 là hơn 1.525 tỉ đồng. Việc chi BHYT gia tăng được lý giải là do độ bao phủ BHYT tăng và tăng lượt khám BHYT; sau dịch Covid-19 bệnh mạn tính tăng mạnh; lượng người bệnh ở các tỉnh về tăng, đặc biệt là bệnh nặng (chiếm chi phí trên 50%); thuốc và vật tư y tế đầy đủ hơn năm trước; từ 1.7.2023 giá viện phí tăng…