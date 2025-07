Không để bị động, bất ngờ về chiến lược quốc phòng

Chiều 2.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025 do Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ"; góp phần ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 sắp tới, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ VN anh hùng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh...

Nhấn mạnh các thành tựu nổi bật, Thủ tướng cũng chỉ rõ thời gian còn lại của năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại, phải triển khai nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược. Trong khi đó, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, nhất là tác động từ khu vực và thế giới. Nhắc lại định hướng đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo trong phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Quân ủy T.Ư lần thứ 14, đặc biệt là phương hướng "3 trọng tâm, 3 quyết liệt", Thủ tướng cụ thể hóa một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về quân sự, quốc phòng thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực, đánh giá tác động đến Việt Nam, có đối sách ứng phó, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, dứt khoát không để bị động, bất ngờ về chiến lược, quân sự, quốc phòng.

Tập trung nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới. Triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Cùng đó, quán triệt quan điểm dựa vào dân, dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể để toàn quân thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân"; phát huy hơn nữa sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng lưu ý cần làm tốt hơn nữa chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế. Phối hợp triển khai các giải pháp xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chỉ huy trưởng quân sự, bảo đảm hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là thuốc giả và thực phẩm giả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.