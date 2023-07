Không để cư dân sống trong lo sợ !

Như Thanh Niên đã thông tin, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết hiện còn 25 công trình, đa số là chung cư, chưa tiến hành nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Trong đó, nhiều chung cư đã đưa vào sử dụng hàng chục năm, khiến cư dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.



Chung cư Mỹ Vinh chưa nghiệm thu hệ thống PCCC

Những cái tên được nhắc đến tại TP.Thủ Đức là chung cư New City Thủ Thiêm, chung cư đường 18, chung cư Cao Ốc Xanh (block C), khu văn phòng chung cư Petro Vietnam Landmark, chung cư La Astoria. Trong danh sách còn có căn hộ cao cấp Mỹ Vinh (Q.3), chung cư Ngọc Khánh (Q.5), hai tòa chung cư 78 (Q.6), cao ốc thương mại dịch vụ Lakeside Tower (Q.7), tòa nhà River Park (Q.10), cụm nhà chung cư Moscow Tower (Q.12), chung cư La Bonita và chung cư Bắc Bình (Q.Bình Thạnh). Tại Q.Bình Tân có chung cư Nguyễn Quyền, chung cư Full House; tại Q.Tân Bình có chung cư Bảy Hiền Tower; tại Q.Tân Phú có 2 chung cư là Rubyland và Khang Gia - Tân Hương. Tại H.Bình Chánh có chung cư Hồng Lĩnh và khu dân cư căn hộ cao tầng 584… Trong số này, nhiều chung cư né tránh khắc phục các vi phạm an toàn PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Nhiều chủ đầu tư chung cư chây ì, chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết để thực hiện có hiệu quả các biện pháp xử lý triệt để đối với các chung cư còn tồn tại vi phạm quy định về PCCC hoặc chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng, Công an TP.HCM tham mưu đề xuất UBND TP.HCM có các biện pháp, chế tài và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục thiếu sót, sớm hoàn tất thủ tục nghiệm thu theo quy định. Đối với các cơ sở, công trình vi phạm PCCC đã được kiểm tra, kiến nghị và xử phạt nhiều lần thì áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định, đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Không thể chấp nhận !

"Đọc bài viết mà tôi thấy quá bức xúc, không thể chấp nhận việc chung cư chưa được nghiệm thu về PCCC mà đã vội vàng cho cư dân vào ở. Chung cư là nơi hàng trăm người sinh sống mà lại coi thường về PCCC như vậy. Những bài học đắt giá về cháy nổ ở chung cư vẫn còn đó, mong các chủ đầu tư quý mạng sống con người mà thực hiện đúng các quy định, nhất là về PCCC", bạn đọc (BĐ) H.Long bức xúc.

BĐ Thành Lâm, ngụ chung cư Nguyễn Quyền (Q.Bình Tân), cho biết cư dân ở chung cư này đang "sống trong cảnh thom thóp lo sợ từng ngày". "Đáng nói nhất là chủ đầu tư không hoàn thiện hệ thống PCCC theo cam kết, không hoàn thành hệ thống thu gom rác thải khiến lối đi cầu thang bộ bị lạm dụng làm nơi chứa rác. Còn hệ thống thang sắt thoát hiểm bên ngoài chung cư lắp đặt sơ sài, không đảm bảo an toàn, không thường xuyên kiểm tra dẫn đến thang bị gỉ sét, có nơi mục rất nguy hiểm… Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra, chúng tôi sẽ như thế nào, chưa kể dân cư ở đây có người lớn tuổi, trẻ em và cả phụ nữ mang thai. Cư dân rất mong các cấp lãnh đạo có phương hướng giải quyết, để chúng tôi có được cuộc sống yên ổn", BĐ Thành Lâm viết.

Mạnh tay xử lý chủ đầu tư chây ì

Đó là yêu cầu của nhiều BĐ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân. BĐ Yen Mai Ng. đề nghị: "Chúng ta đã có danh sách 25 công trình, đa số là chung cư, chưa tiến hành nghiệm thu về PCCC. Nhiều chung cư trong số đó đã đưa vào sử dụng hàng chục năm, khiến cư dân bất an. Chúng ta cũng đã biết những chủ đầu tư chây ì không hợp tác… thì tại sao còn "nhẹ nhàng" như vậy? Đề nghị cơ quan chức năng mạnh tay hơn, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục thiếu sót, sớm hoàn tất thủ tục nghiệm thu theo quy định. Nếu vẫn không chấp hành thì cưỡng chế, thậm chí cần thì xử lý hình sự. Nên nhớ, chúng ta làm là vì cấp thiết, là vì sự an toàn của cư dân".

Cần đưa một vài vụ vi phạm ra xử lý hình sự để răn đe, làm gương. Anh Đoan Đáng lẽ khi chưa được nghiệm thu, chủ đầu tư phải nghiêm túc chấp hành: chưa đưa dân cư vào ở. Long Giap

BĐ Phuoc Loc đặt vấn đề: "Vì sao chung cư chưa được nghiệm thu về PCCC mà chủ đầu tư đã cho cư dân vào ở? Rất cần làm rõ và có biện pháp xử lý hiệu quả, không thể để tái diễn. Tôi rất đồng tình với ý kiến của luật sư Hoàng Thu (Đoàn Luật sư TP.HCM) khi cho rằng: Đối với những chung cư chủ đầu tư cố tình chây ì không đầu tư hệ thống PCCC theo quy định, không nghiệm thu hệ thống PCCC mà vẫn đưa dân vào ở thì cần phải xử lý hình sự. Có làm nghiêm như vậy mới đủ sức răn đe và không để xảy ra các vụ án đáng tiếc như trường hợp cháy chung cư Carina cách đây chưa lâu".

"Theo bài báo: "Công an TP.HCM sẽ lập danh sách các chủ đầu tư cố tình vi phạm PCCC nhiều lần, đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị nhưng cố tình không khắc phục; công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, trang thông tin điện tử để người dân theo dõi, giám sát". Tôi cho rằng đây là điều rất cần thiết, và mong nhiều cư dân theo dõi, giám sát chặt chẽ, vì an toàn cho chung cư, cho chính mình", BĐ Lebinh23 bày tỏ ý kiến.