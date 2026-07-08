Không để giao dịch lớn làm chậm dòng tiền kinh doanh, ACB ONE nâng cấp tách lệnh

Điểm đáng chú ý là mỗi lệnh sau khi được tách vẫn phải xác thực sinh trắc học riêng biệt trước khi hoàn tất giao dịch. Cách triển khai này giúp khách hàng chuyển tiền nhanh giá trị lớn mà vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn, bảo mật theo Thông tư 50/2024/TT-NHNN.

Chuyển khoản số tiền lớn nhanh hơn, nhưng vẫn đáp ứng an toàn bảo mật theo Thông tư 50/2024/TT-NHNN

Với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng kênh giao dịch số, đặc biệt là hộ kinh doanh cá nhân, nhu cầu chuyển khoản giá trị lớn có thể phát sinh trong các tình huống thường ngày như mua bán tài sản, thanh toán hợp đồng, chuyển tiền cho người thân hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, tốc độ xử lý giao dịch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng, giữ đơn, chốt hợp đồng hoặc vận hành kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển khoản giá trị lớn thuận tiện hơn, ACB đã nâng cấp tính năng gợi ý tách lệnh trên ứng dụng ACB ONE. Theo đó, khi khách hàng thực hiện chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động gợi ý chia giao dịch thành nhiều lệnh phù hợp để quá trình chuyển tiền diễn ra nhanh chóng và liền mạch hơn.

Chẳng hạn, khi khách hàng cần chuyển khoản 4 tỉ đồng, ACB ONE sẽ gợi ý tách thành 8 giao dịch 450 triệu đồng và 1 giao dịch 400 triệu đồng để thực hiện chuyển khoản nhanh. Mỗi lệnh sau khi được tách đều phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt kết hợp ACB Safekey riêng biệt trước khi hoàn tất giao dịch, nhằm bảo đảm an toàn cho từng lần chuyển tiền.

Theo đại diện ACB, khách hàng vẫn có thể lựa chọn chuyển khoản thường để chuyển nguyên vẹn 4 tỉ đồng nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, với phương thức này, người nhận sẽ không nhận được tiền ngay như chuyển khoản nhanh, nhất là đối với các giao dịch được thực hiện ngoài giờ hành chính.

Khi khách hàng chọn tách giao dịch 4 tỉ đồng để chuyển khoản nhanh, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực sinh trắc học kết hợp ACB Safekey riêng cho từng giao dịch

Tách lệnh để thuận tiện hơn, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các bước xác thực

Theo quy định tại Thông tư 50/2024/TT-NHNN về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến của ngành ngân hàng, mỗi giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Trên ACB ONE phiên bản từ 3.52.0, việc xác thực được thiết kế theo hướng nhanh và liền mạch. Ứng dụng có khả năng tự động nhận diện và chụp khuôn mặt trong quá trình xác thực, giúp khách hàng không cần thao tác chụp như trước. Nhờ đó, khách hàng có thể xử lý các giao dịch lớn thuận tiện hơn, nhưng từng giao dịch chuyển tiền đã tách vẫn được bảo vệ bằng một lớp xác thực riêng biệt.

ACB ONE tăng lớp bảo vệ cho giao dịch kinh doanh trên kênh số

Theo đại diện ACB, việc bổ sung tính năng gợi ý tách lệnh là một phần trong nỗ lực liên tục nâng cấp nền tảng ngân hàng số, hướng đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện hơn cho khách hàng và hộ kinh doanh cá nhân, đồng thời vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cao về an toàn và bảo mật.

Trước đó, ACB cũng thuộc nhóm ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai cơ chế cảnh báo tài khoản/thẻ nhận chuyển tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Hệ thống đối chiếu dữ liệu đa nguồn từ SIMO của Ngân hàng Nhà nước, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an và NAPAS, đồng thời kết hợp với cơ chế giám sát và phân tích rủi ro độc lập do ACB phát triển và vận hành.

Tùy theo mức độ rủi ro của tài khoản hoặc thẻ nhận tiền, hệ thống sẽ đưa ra các cấp độ cảnh báo

Tùy theo mức độ rủi ro của tài khoản hoặc thẻ nhận tiền, hệ thống sẽ đưa ra các cấp độ cảnh báo phù hợp. Với cảnh báo mức 1, tức rủi ro và mức 2, tức rủi ro cao, khách hàng vẫn chủ động quyết định có tiếp tục giao dịch hay không sau khi được cung cấp thông tin cảnh báo. Riêng với cảnh báo mức 3, khi tài khoản nhận tiền được xác định là không an toàn và có nguy cơ gian lận rõ ràng, giao dịch sẽ được tự động chặn nhằm bảo vệ khách hàng trước nguy cơ mất tiền.

Song song đó, ACB tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, GenAI vào quản trị rủi ro, nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như hiệu quả vận hành. Ngân hàng hiện vận hành mô hình phòng vệ đa lớp, ứng dụng các công nghệ như Computer Vision, NLP, FDD cùng sự kết hợp giữa con người, công nghệ và hệ thống.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, ACB đã phát hiện và ngăn chặn 22.000 trường hợp có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, góp phần bảo vệ hơn 657 tỉ đồng tài sản của khách hàng.

Trong bối cảnh người dùng, đặc biệt là hộ kinh doanh cá nhân ngày càng ưu tiên giao dịch số để quản lý dòng tiền, việc liên tục nâng cấp các tính năng trên ACB ONE không chỉ giúp giao dịch giá trị lớn thuận tiện hơn mà còn mang đến trải nghiệm ngân hàng số liền mạch, an toàn và tối ưu cho khách hàng.

Khách hàng có thể tham khảo Nguyên tắc giao dịch an toàn trên kênh ngân hàng số của ACB tại đây