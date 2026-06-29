Chiều 29.6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động; từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cần chuyển từ chỉ đạo theo mùa vụ sang chuẩn bị thường xuyên; từ cách làm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang cách làm dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ, pháp luật, kỷ luật quy hoạch và trách nhiệm người đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, rà soát, cập nhật toàn bộ kịch bản thiên tai năm 2026.

Theo đó, phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa, ven sông, ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm.

Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao người phụ trách thật. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Kế đó, cần kiểm tra an toàn công trình xung yếu và hạ tầng thiết yếu.

Không để một xã, một thôn, một bản đơn độc trước lũ quét, sạt lở, bão lớn, ngập sâu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027. Cùng đó, cần tổ chức lại phương châm "bốn tại chỗ" cho phù hợp thực tiễn.

Đồng thời, cần thiết lập cơ chế cụm xã, liên xã, liên địa bàn. Khi tình huống vượt khả năng cơ sở, phải có lực lượng cơ động cấp tỉnh, quân đội, công an chi viện. Không để một xã, một thôn, một bản đơn độc trước lũ quét, sạt lở, bão lớn, ngập sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin đến người dân; siết chặt kỷ luật quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Nơi nào buông lỏng quản lý, để vi phạm kéo dài, đến khi thiên tai xảy ra gây hậu quả thì phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Định hướng giai đoạn 2026 - 2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật và văn bản liên quan đến phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự, tài nguyên nước, thủy lợi, đê điều, khí tượng thủy văn, quy hoạch, đầu tư công, ngân sách, bảo hiểm, cứu hộ, cứu nạn, huy động lực lượng và tài sản.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; gắn với Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch lưu vực sông, đô thị, nông thôn, giao thông, năng lượng, đất đai, xây dựng.

Mọi quy hoạch, dự án đầu tư phải tính đến thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, không để công trình phát triển hôm nay trở thành rủi ro của ngày mai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2026, yêu cầu đặt ra là không chủ quan, không bị động, không bất ngờ; bảo vệ nhân dân trước hết; bảo vệ sản xuất, hạ tầng, tăng trưởng; củng cố cơ sở; huy động nguồn lực thực chất; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Lấy sự an toàn của nhân dân làm thước đo cao nhất, lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chuẩn đánh giá, quyết tâm bảo vệ thành quả phát triển và giữ vững ổn định đất nước.