Không để người dân góp ý rồi không biết ý kiến đi đâu

Sáng 24.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ẢNH: QUỐC HỘI

Dự thảo luật gồm 61 điều, giảm 30 điều so với luật hiện hành. Trong đó, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức thực hiện dân chủ trên môi trường số phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia; kiện toàn tổ chức, nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về việc không tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị không có tổ chức công đoàn; đồng thời bổ sung quy định về việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan hành chính và chính quyền các cấp…

Phát biểu góp ý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm dân chủ phải đi cùng với pháp quyền, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nghiêm minh. Người dân không chỉ được biết, được bàn, được cho ý kiến, mà quan trọng hơn ý kiến đó được tiếp nhận thế nào, ai trả lời, bao giờ trả lời và kết quả ra sao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi ý kiến phải được tiếp nhân, xử lý kịp thời. Kết quả xử lý như thế nào là rất quan trọng, chứ không chỉ căn cứ vào việc chuyển đơn, chuyển thư để đánh giá.

Tới đây, công tác tiếp xúc cử tri với nhân dân cũng phải thực chất. Không phải cứ tiếp xúc nhiều cuộc là tốt, mà có khi chỉ cần một cuộc nhưng nhiều nơi biết, nhờ hệ thống trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, hiện nay, một số nơi tiếp xúc rất nhiều cuộc, mất thời gian mà ý kiến chỗ này cũng giống chỗ kia. Do đó, phải tránh tiếp xúc cử tri hình thức, chủ đề tiếp xúc phải liên tục thay đổi để lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các thành phần trong xã hội.

Đồng thời, phải quy định rõ đầu mối tiếp nhận, các trường hợp bắt buộc phải phản hồi, thời hạn phản hồi; ý kiến không thuộc thẩm quyền thì phải chuyển đúng nơi và thông báo cho người dân biết, "không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình đi đâu".

Tiếp thu sau đó, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, quá trình xây dựng luật, Chính phủ đã quán triệt nghiêm túc nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, cũng như phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Trên cơ sở đó, dự án luật lưu ý việc hoàn thiện và đa dạng hóa các phương thức dân chủ cơ sở; làm sao gần dân, sát dân, phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu giám sát của người dân một cách hiệu quả nhất.