Không để tái diễn bung khe co giãn trên đường cao tốc

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.2, anh B.Q.Đ (ngụ tỉnh Thái Bình) - tài xế bị hư hỏng xe ô tô do khe co giãn bung khỏi mặt đường cao tốc, cho biết anh đã nhận được 10 triệu đồng tiền hỗ trợ sửa xe. Đây là số tiền do nhà thầu (thi công đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa) hỗ trợ thông qua Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT). Theo anh Đ., số tiền sửa chữa xe hết gần 20 triệu đồng do cả 2 lốp và 2 lazang đều bị hỏng phải thay mới.

Khe co giãn bằng sắt, dạng răng lược bung khỏi mặt đường cao tốc khiến ô tô bị hư hỏng ẢNH: PHÚC NGƯ

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 ngày 6.2, anh Đ. điều khiển ô tô trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn QL45 - Nghi Sơn), theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội, khi đến giữa cầu Trung Chính (địa phận xã Trung Chính, H.Nông Cống, Thanh Hóa) thì khe co giãn trên cao tốc bị bật ra, khiến xe bị nổ 2 lốp trước, sau bên phụ. Thời điểm này trên xe chỉ có một mình anh Đ.

Khe co giãn bị bung được làm bằng tấm sắt dài, dạng răng lược và nặng khoảng 40 kg, một mặt nhẵn (phần mặt ngửa lên mặt đường), mặt còn lại gắn nhiều ốc vít sắt (mặt vít ốc xuống nền đường).

Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Ban Quản lý dự án 2 cùng nhà thầu đã kiểm tra hiện trường và tiến hành sửa chữa xong. Theo đại diện Ban Quản lý dự án 2, nguyên nhân chính khiến khe co giãn bị bung là do thời gian qua lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn tăng cao, trong đó có cả các phương tiện trọng tải lớn, nên đã khiến bu lông bị lỏng và bung ra.

Đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn có chiều dài tuyến 43,28 km, điểm đầu thuộc địa phận xã Tân Phúc (H.Nông Cống, Thanh Hóa; tại Km 337+000, trùng với điểm cuối đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45), điểm cuối thuộc địa phận xã Tân Trường (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa; tại Km 380+000, trùng với điểm đầu đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu). Tổng mức đầu tư đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn hơn 5.500 tỉ đồng.

Hỗ trợ hay đền bù ?

Nhiều bạn đọc (BĐ) bức xúc cho rằng dùng từ "hỗ trợ" trong sự việc này là không đúng, mà phải dùng đúng từ "bồi thường" hoặc "đền bù". BĐ Nguyễn Quang thẳng thắn: "Vụ này bắt nhà thầu đền tiền chứ dùng từ "hỗ trợ" là trật rồi!". BĐ Trịnh Cường cho rằng: " Cái quan trọng và cũng may mắn là chưa có sự cố nghiêm trọng xảy ra, nếu có thì còn căng nữa. Thật ra nên đền bù đúng, đủ thay cho "hỗ trợ", mà còn chưa đủ nữa. Chờ xem thế nào, hay mới đền đợt 1 thôi?". BĐ Bạn Đọc Mới thắc mắc: "Sao lại gọi là "hỗ trợ"? Mà lại có 10 triệu đồng, tức là 50% chi phí sửa chữa, chưa tính đến thời gian, chi phí gọi cứu hộ trong ngày nghỉ... Theo tôi nhà thầu phải đền bù 50 triệu đồng, không thì cứ kiện ra tòa".

Trong khi đó, BĐ Navie Phạm nhận xét: "Có vẻ quy định pháp lý về việc bồi thường còn thiếu quá. Đền đâu chỉ là chia sẻ 50/50 chi phí sửa xe. Phải đền 100%, cộng tổn thất về thời gian, chi phí cho phương tiện thay thế, thiệt hại do trễ nải công việc (ví dụ trễ dẫn đến không thể ký kết hợp đồng…), tổn thất tinh thần. Nếu cứ đền nhẹ hều như thế này thì làm sao ngăn ngừa được các sự cố tương tự tái diễn?".

Do lưu lượng xe tăng cao ?

Nhiều BĐ cũng không đồng tình với giải thích của đại diện Ban Quản lý dự án 2 về nguyên nhân sự cố.

BĐ Ngocluan113 cho rằng: "Cái này không thể nói đến xe trọng tải lớn đi qua nhiều mà hỏng được, mà hỏng ở đây phải kiểm tra chất lượng và kỹ thuật. Chứ đường mới đưa vào sử dụng mà đã bị như này thì quá nguy hiểm, cũng may mà không xảy ra tai nạn chết người". BĐ Xuân Thắng bức xúc: "Vậy theo ông giới hạn của cao tốc ông làm là lưu lượng xe, tải trọng tối đa là bao nhiêu để biết mà xe đi ít lại, chở ít đồ cho đảm bảo?".

BĐ Ro Ca Van nói thẳng: "Làm đường cao tốc mà khi bị hư hỏng, lại nói là do... "lưu lượng xe đông", trong khi đường còn đang bảo hành. Bó tay luôn!". BĐ Trung Thong Lai đặt câu hỏi: "Đường giao thông mà lại nói do lưu lượng xe lưu thông lớn, thế lúc làm không tính toán lượng xe qua lại hay sao?". BĐ yeupn2002 thắc mắc: "Vậy xe trả phí đi cao tốc rồi bị nổ lốp do khe co giãn bung khỏi mặt đường thì ai sẽ đền cho chủ xe? Sao các cao tốc khác mật độ xe còn lớn hơn mà không bị bung khe co giãn?".

"Điều tôi và nhiều người mong muốn là không để xảy ra tình trạng khe co giãn bung khỏi mặt đường cao tốc nữa. Muốn vậy, mong các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay, cũng như có biện pháp hữu hiệu, không để xảy ra sự việc tương tự nữa. Chỉ mong như thế!", BĐ Tien Hoang bày tỏ.