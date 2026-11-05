Không để tệ nạn ma túy xâm nhập nơi làm việc và đời sống của công nhân

Ngày 4.11, tại Đắk Lắk, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động và truyền thông phòng, chống ma túy cho cán bộ công đoàn năm 2026.

Chương trình nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, trang bị kỹ năng truyền thông hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy trong đoàn viên, người lao động.

Tham dự có hơn 200 cán bộ công đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn và các công đoàn cơ sở.

Hơn 200 cán bộ công đoàn trên toàn quốc tham dự lớp tập huấn ẢNH: C.Đ

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Thái Thu Xương nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội làm thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin, công tác tuyên giáo công đoàn cần đi trước một bước, thực hiện theo phương châm "chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả". Theo đó, cán bộ công đoàn phải chuyển từ tư duy quản lý thông tin sang chủ động định hướng, dẫn dắt nhận thức; lấy vận động, thuyết phục làm phương thức chủ đạo, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với truyền thông trên không gian số.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ cơ sở, phải sâu sát đoàn viên, người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phát hiện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Hiệu quả tuyên truyền không chỉ dừng ở số lượng hoạt động hay sản phẩm truyền thông mà phải được thể hiện bằng chuyển biến trong nhận thức, hành động của người lao động, gắn với nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ.

Đổi mới tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân

Tại lớp tập huấn, học viên được cập nhật ba nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung vào yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên; xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu khai mạc lớp tập huấn ẢNH: C.Đ

Đối với công tác phòng, chống ma túy, học viên được phổ biến các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; cập nhật chính sách, pháp luật liên quan, kiến thức nhận diện, phòng ngừa ma túy và nghiện ma túy. Qua đó, làm rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong vận động công nhân, người lao động chủ động phòng ngừa, không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào nơi làm việc và đời sống.

Đáng chú ý, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng truyền thông hiện đại như xây dựng sản phẩm truyền thông, nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông, xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số. Đây được xem là những kỹ năng cần thiết để cán bộ công đoàn chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và tiếp cận hiệu quả hơn với đoàn viên, người lao động.

Lớp tập huấn bế mạc vào ngày 6.11, thông qua chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam kỳ vọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.