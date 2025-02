Không để thành bãi rác, mãi đi sau về khoa học - công nghệ

Đề xuất giao Hà Nội, TP.HCM tăng trưởng 2 con số

Chiều cùng ngày, thảo luận về đề án bổ sung mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, nhiều ĐB đề nghị phải có giải pháp để thu hút, thúc đẩy đầu tư tư nhân, coi đây là một động lực để đạt mục tiêu đột phá tăng trưởng.

ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng đầu tư tư nhân đang tăng trưởng 7 - 9% và có xu hướng giảm thời gian qua, do đó cần đặt chỉ tiêu phải tăng 2 con số trở lên. Để đầu tư tư nhân tăng, theo ĐB An, cần dựa vào nguồn tín dụng. "Nếu tăng trưởng tín dụng bình bình 15 - 16% thì khó, phải tầm 18 - 19%", ông An nói thêm. Cùng với đó, cần phải có tinh thần phụng sự, thay đổi quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tư nhân phát triển.

ĐB đoàn Đồng Nai cũng cho rằng việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương là "hoàn toàn hợp lý", song với Hà Nội, TP.HCM việc giao 8 - 8,5% là thấp, có thể giao cao hơn. "Hai TP này có thể tăng trưởng 2 con số được không? Nếu 2 TP tăng trưởng 2 con số thì sẽ đạt được mục tiêu chung cả nước", ĐB Trịnh Xuân An nêu.

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo ngay sau khi Quốc hội thông qua đề án thì tổ chức hội nghị với các địa phương để rà soát thúc đẩy các giải pháp làm sao để tất cả địa phương đều tăng trưởng đạt trên 8%. Ông Dũng nhấn mạnh vào việc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc thủ tục, môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng KH-ĐT cũng cho biết Chính phủ đang tập hợp các kiến nghị, báo cáo T.Ư Đảng ban hành một nghị quyết riêng để giúp phát triển doanh nghiệp tư nhân.