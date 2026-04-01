Không đo, làm sao nhận ra huyết áp cao?

Phần lớn người bị tăng huyết áp không có triệu chứng, và cách duy nhất để chẩn đoán chính xác vẫn là đo huyết áp, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ - American Heart Association.

Tuy vậy, các chuyên gia cho biết cơ thể đôi khi vẫn có những tín hiệu “ngầm” mà bạn không nên bỏ qua.

Ngay cả khi không có triệu chứng, bạn vẫn nên kiểm tra huyết áp định kỳ

Ảnh minh họa: AI

Những dấu hiệu có thể cảnh báo sớm

Trong nhiều trường hợp, tăng huyết áp diễn tiến âm thầm. Tuy nhiên, khi huyết áp tăng cao hoặc kéo dài, một số người có thể gặp các biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt, hồi hộp, mờ mắt hoặc đau ngực, theo Cleveland Clinic.

Tiến sĩ Nieca Goldberg, bác sĩ tim mạch tại NYU Langone Health (trung tâm y khoa thuộc Đại học New York, Mỹ), cho biết: Nhiều người nghĩ họ sẽ cảm nhận được khi huyết áp tăng, nhưng thực tế phần lớn không có dấu hiệu rõ ràng. Khi triệu chứng xuất hiện, bệnh thường đã tiến triển.

Ngoài ra, một số biểu hiện nhẹ như đỏ mặt, đổ mồ hôi, khó ngủ hoặc lo âu có thể liên quan đến huyết áp cao, nhưng không đặc hiệu và dễ bị bỏ qua, theo Medical News Today.

Vì sao bạn không “cảm nhận” được huyết áp cao?

Các chuyên gia giải thích, huyết áp cao thường tăng dần theo thời gian, cơ thể thích nghi nên không gây đau hay khó chịu rõ rệt. Chính vì vậy, nhiều người vẫn cảm thấy bình thường dù huyết áp đã ở mức nguy hiểm.

Có tới gần một nửa người trưởng thành bị tăng huyết áp mà không biết mình mắc bệnh, do tình trạng này không có triệu chứng trong thời gian dài, theo Healthline.

Khi nào cần đặc biệt cảnh giác?

Bạn nên lưu ý nếu có các dấu hiệu sau lặp lại nhiều lần:

Đau đầu, nhất là vào buổi sáng.

Chóng mặt, mệt mỏi bất thường.

Tim đập nhanh, hồi hộp.

Khó thở khi vận động nhẹ.

Nhìn mờ hoặc đau mắt.

Những triệu chứng này không đủ để chẩn đoán, nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo cần kiểm tra huyết áp sớm.

Không đo thì không biết

Các chuyên gia đều nhấn mạnh: Không thể xác định chính xác huyết áp cao nếu không đo. Ngay cả khi không có triệu chứng, bạn vẫn nên kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt sau 30 tuổi hoặc khi có yếu tố nguy cơ như stress, ăn mặn, ít vận động...