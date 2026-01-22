Không dùng doanh thu 2026 để truy thu thuế khoán trước đó

Từ ngày 1.1, toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang phương pháp khai thuế. Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn hướng dẫn các thuế tỉnh, thành phố không xử lý vi phạm khi chuyển đổi mô hình từ hộ khoán sang kê khai.

Cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước ẢNH: ĐAN THANH

Tại khoản 4 điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định: "Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế theo quy định tại điều 51 luật Quản lý thuế".

Theo khoản 4 điều 5 Nghị quyết số 198/2025/QH15, nguyên tắc xử lý vi phạm và giải quyết vụ việc trong hoạt động kinh doanh như sau: không được áp dụng hồi tố quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán trong năm 2025 trở về trước (bao gồm cả trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu khoán thuế thay đổi từ 50% trở lên) và đã được cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu, xác định mức thuế khoán theo quy định tại điều 51 luật Quản lý thuế thì khi chuyển sang hình thức kê khai thuế từ ngày 1.1, cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước, trừ trường hợp dưới đây.

Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, hoặc trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại điều 200 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



