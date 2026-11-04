Không dùng thuốc kháng vi rút cho tất cả ca bệnh cúm A, B

Các triệu chứng này thường xảy ra trong 2 ngày đầu dùng thuốc ở mức độ không nghiêm trọng. Ngoài ra, một số triệu chứng khác mà bệnh nhân có thể gặp là mệt mỏi, đau bụng. Phản ứng hiếm gặp khác là dị ứng nổi mẩn đỏ trên da sau khi dùng thuốc.

Vi rút cúm dễ lây qua hô hấp nhưng không được tự dùng thuốc kháng vi rút ẢNH: PHẠM THẢO

Phụ huynh chỉ cho con dùng thuốc theo đơn, cần ngừng cho con uống thuốc và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức để được xử trí khi có phản ứng. Một số thuốc kháng vi rút không được khuyến cáo dùng cho phụ nữ đang mang thai, cho con bú hoặc trẻ dưới 1 tuổi. Do đó, những trường hợp này cần cho bác sĩ biết sớm để cân nhắc việc sử dụng thuốc hoặc thay thế.

Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, qua thực tế điều trị, TS-BS Đỗ Thiện Hải, Phó giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết: Không bắt buộc phải sử dụng thuốc kháng vi rút cho tất cả các trường hợp mắc cúm. Chỉ nên sử dụng ở các trường hợp nguy cơ nặng, hoặc có tình trạng tăng đáp ứng viêm quá mức ở trẻ mắc cúm. Ví dụ như sốt cao liên tục hoặc trẻ mệt mỏi, ăn kém, cùng với một số kết quả xét nghiệm cho thấy có tình trạng tăng đáp ứng viêm; những trường hợp đó mới sử dụng thuốc kháng vi rút.

Thuốc kháng vi rút không phải là thuốc diệt được vi rút mà chỉ làm hạn chế quá trình nhân lên của vi rút. Thuốc không thay thế các biện pháp phòng bệnh.