Không gian chữa lành cũng cần được 'chữa lành'

Theo Buzzmetrics, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024 đã có 770.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội liên quan đến "chữa lành". Bên cạnh việc lựa chọn đi du lịch để F5 tinh thần, nhiều người cho rằng thay đổi thói quen sống lành mạnh hay tìm kiếm niềm vui đơn giản ngay tại nhà cũng là cách phục hồi cảm xúc hiệu quả. Nhưng liệu điều đó có dễ dàng khi không gian sống của bạn cũng đang cần được chăm sóc?

Dẫu bận rộn, nhiều người vẫn duy trì việc tập luyện yoga ngay tại nhà để cải thiện sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, khu vực sàn gỗ thích hợp cho việc tập luyện cũng là nơi gia chủ "phàn nàn" vì thường bị giãn nở, cong vênh khi chẳng may bị thấm nước. Để tránh sàn gỗ khỏi bị biến dạng, chuyên gia xây dựng gợi ý gia chủ nên chú ý các khu vực gần cửa sổ, hạn chế ánh nắng gay gắt và nước mưa hắt vào. Ngoài ra, khi thi công sàn gỗ phải chừa lại khe hở từ chân tường đến mạch lắp sàn gỗ từ 10mm - 12mm để đề phòng trường hợp sàn gỗ giãn ra gây cong vênh.

Sàn gỗ cong vênh ảnh hưởng đến quá trình luyện tập tại nhà của gia chủ

Bên cạnh phòng tập luyện, phòng khách và phòng ngủ cũng là nơi được nhiều gia chủ dành nhiều thời gian để cân bằng cảm xúc. Trạng thái thư giãn đó có thể bị ảnh hưởng khi những vết xước do thú cưng "mài móng", hoặc vết lồi lõm do va chạm hay vết nứt xuất hiện ngang dọc trên tường. Đối với những vết bẩn do bụi hay bùn, gia chủ chỉ cần dùng vải mềm thấm dung dịch gồm kem đánh răng, baking soda và nước ấm chà lên tường nhiều lần. Đối với các vết bong tróc, vết nứt nhẹ hay lỗ đinh trên tường, keo trám vết nứt tường SikaWall®-720E sẽ là gợi ý phù hợp với kích thước nhỏ gọn, có thể sử dụng được ngay với các dụng cụ đi kèm, dễ dàng sử dụng cho mọi gia chủ. Sau khi thi công, bề mặt sẽ được trám mịn không tì vết giúp trả lại tường đẹp như mới.

Những vết nứt, vết xước trên tường khiến việc tận hưởng không gian sống bớt vui đi ít nhiều

Không giống những khu vực khác trong nhà, phòng tắm và phòng vệ sinh là nơi thường xuyên tiếp xúc với nước nên càng dễ bị thấm dột, bong ron gạch hơn. Để không phải "chữa lành" nhà tắm thường xuyên, gia chủ có thể khoác áo giáp cho không gian với sản phẩm SikaTop®-109 Seal VN vừa an toàn, vừa dễ thi công lại kháng nước hiệu quả. Với trường hợp ron gạch bị bong mà không muốn đục bỏ lớp gạch cũ, gia chủ có thể trám Sikadur®-20 Crack Seal để tối ưu chất lượng công trình chỉ với 3 bước đơn giản. Đầu tiên là dùng dụng cụ chuyên dụng để phá vỡ đường ron cũ. Tiếp đến, dùng băng keo giấy dán mép gạch. Cuối cùng là dùng Sikadur®-20 Crack Seal trám vào khe gạch, đợi 6 tiếng trước khi trám lớp thứ 2. Sau đó chà ron lại là sẽ đảm bảo lớp ron không còn bị nứt gây hiện tượng thấm nữa.

Một chi tiết nhỏ như ron gạch bung nếu không được xử lý kịp thời có thể gây thấm dột nghiêm trọng

Từ phòng ngủ, bạn có thể mở cửa sổ chào đón ngày mới tại khu vực ban công nhiều cây xanh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc "kết thân" với những loại cây cỏ, hoa lá khác nhau giúp bạn cải thiện tâm trạng, khả năng tư duy và sức khỏe tinh thần. Để không gian ban công xanh mát và vẫn sạch sẽ, việc vệ sinh thường xuyên là cần thiết, có thể dùng thêm vôi bột giúp kháng rong rêu. Bên cạnh đó, gia chủ có thể sử dụng Sikalastic®-590 vừa chống thấm, vừa kháng rêu mốc giúp bạn không phải chà rửa bề mặt nhiều lần; khả năng kháng UV, giảm hấp thụ nhiệt của sản phẩm này cũng góp phần làm mát cho toàn bộ căn nhà.

Những mảng rêu mốc do thấm dột không chỉ gây mất thẩm mỹ và còn ảnh hưởng đến sự an toàn của gia chủ

Có thể nói, một không gian sống an toàn và thoải mái không chỉ mang lại lợi ích cho cho tinh thần, mà còn gián tiếp tác động đến sức khỏe thể chất. Với mong muốn đồng hành cùng các gia chủ thực hiện mong muốn đó, Sika Việt Nam - công ty vốn 100% Thụy Sĩ, trực thuộc Sika AG - sở hữu đa dạng giải pháp từ móng đến mái cho nhà ở, là một lựa chọn đáng tin cậy. Độc giả có thể tham khảo thêm các giải pháp từ Sika tại https://vnm.sika.com hoặc liên hệ Fanpage Sika Việt Nam để được chuyên gia tư vấn.